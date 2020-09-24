الشحن اللاسلكي.. تعرف على هواتف أندرويد التي تدعم هذه الميزة

إن ميزة الشحن اللاسلكي موجودة منذ بضع سنوات، ولكن للأسف لم يتم اعتمادها على نطاق واسع كما نرغب، لكن هذا يتغير الآن، وتعمل الشركات المختلفة التي تبني معايير الشحن اللاسلكي معًا، وحتى شركة آبل تبنت هذه التقنية بدءًا من هاتف (iPhone 8) و(iPhone X).
من المحتمل أن العديد من أفضل هواتف أندرويد تتبنى بالفعل ميزة الشحن اللاسلكي، وإذا كنت تبحث عن هذه الميزة في هاتفك التالي، فإليك قائمة بالهواتف التي تدعم ميزة الشحن اللاسلكي.
هواتف سامسونج التي تدعم ميزة الشحن اللاسلكي:
- Galaxy Note 20
- Note 20 Ultra
- Galaxy Z Flip / Z Flip 5G
- Galaxy Fold / Z Fold 2
- Galaxy S20 / S20 Plus / S20 Ultra
- Galaxy Note 10 / Note 10 Plus
- Galaxy S10 / S10+ / S10e
- Galaxy Note 9
- Galaxy S9 / S9+
- Galaxy Note 8
- Galaxy Note 5
- Galaxy S8 / S8+ / S8 Active
- Galaxy S7 / S7 Edge / S7 Active
هواتف إل جي:
- LG Wing
- LG Velvet
- LG G8 / G8s / G8X
- LG G7
- LG G6
- LG V60
- LG V50
- LG V40
- LG V35
- LG V30
هواتف هواوي:
- P40 / P40 Pro / P40 Pro+
- P30 / P30 Pro
- P20 Pro
- Mate 20 / Mate 20 Pro / Mate 20 RS Porsche Design
- Mate 30 / Mate 30 Pro / Mate 30 RS
- Honor 30 Pro / Pro+
- Honor V30 Pro
هواتف جوجل:
فقط هاتفين يوجد ضمن قائمة هواتف جوجل التي تدعم ميزة الشحن اللاسلكي:
- Pixel 4 / 4 XL
- Pixel 3 / 3 XL
هواتف سوني:
- Xperia 1 II
- Xperia 10 II
- Xperia XZ3
- Sony Xperia XZ2 / XZ2 Premium
هواتف شاومي:
- Mi 10T Pro
- Mi 10 / Mi 10 Pro / 10 Lite
- Mi 9 / Mi 9 Pro
- Mi Mix 3
- Mi Mix 2S
هواتف نوكيا:
- Nokia 9.3 Pureview
- Nokia 9 Pureview
- Nokia 8 Sirocco
- Nokia 6 2018
بالإضافة إلى هذه الهواتف يتبقى أربعة هواتف أخرى من شركات مختلفة تدعم ميزة الشحن اللاسلكي:
- OnePlus 8 Pro
- Motorola Edge+
- ZTE Axon 10 Pro
- ZTE Axon 9 Pro
على الرغم من أن ميزة الشحن اللاسلكي قد لا تكون بسرعة القابس التقليدي نفسها، إلا أن القدرة على وضع هاتفك على حامل الشحن اللاسلكي أثناء تواجدك في مكتبك أو تناول العشاء أو النوم يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا للهاتف ومستخدمه.