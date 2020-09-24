الشحن اللاسلكي.. تعرف على هواتف أندرويد التي تدعم هذه الميزة

إن ميزة الشحن اللاسلكي موجودة منذ بضع سنوات، ولكن للأسف لم يتم اعتمادها على نطاق واسع كما نرغب، لكن هذا يتغير الآن، وتعمل الشركات المختلفة التي تبني معايير الشحن اللاسلكي معًا، وحتى شركة آبل تبنت هذه التقنية بدءًا من هاتف (iPhone 8) و(iPhone X).

من المحتمل أن العديد من أفضل هواتف أندرويد تتبنى بالفعل ميزة الشحن اللاسلكي، وإذا كنت تبحث عن هذه الميزة في هاتفك التالي، فإليك قائمة بالهواتف التي تدعم ميزة الشحن اللاسلكي.

هواتف سامسونج التي تدعم ميزة الشحن اللاسلكي:

Galaxy Note 20

Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip / Z Flip 5G

Galaxy Fold / Z Fold 2

Galaxy S20 / S20 Plus / S20 Ultra

Galaxy Note 10 / Note 10 Plus

Galaxy S10 / S10+ / S10e

Galaxy Note 9

Galaxy S9 / S9+

Galaxy Note 8

Galaxy Note 5

Galaxy S8 / S8+ / S8 Active

Galaxy S7 / S7 Edge / S7 Active

هواتف إل جي:

LG Wing

LG Velvet

LG G8 / G8s / G8X

LG G7

LG G6

LG V60

LG V50

LG V40

LG V35

LG V30

هواتف هواوي:

P40 / P40 Pro / P40 Pro+

P30 / P30 Pro

P20 Pro

Mate 20 / Mate 20 Pro / Mate 20 RS Porsche Design

Mate 30 / Mate 30 Pro / Mate 30 RS

Honor 30 Pro / Pro+

Honor V30 Pro

هواتف جوجل:

فقط هاتفين يوجد ضمن قائمة هواتف جوجل التي تدعم ميزة الشحن اللاسلكي:

Pixel 4 / 4 XL

Pixel 3 / 3 XL

هواتف سوني:

Xperia 1 II

Xperia 10 II

Xperia XZ3

Sony Xperia XZ2 / XZ2 Premium

هواتف شاومي:

Mi 10T Pro

Mi 10 / Mi 10 Pro / 10 Lite

Mi 9 / Mi 9 Pro

Mi Mix 3

Mi Mix 2S

هواتف نوكيا:

Nokia 9.3 Pureview

Nokia 9 Pureview

Nokia 8 Sirocco

Nokia 6 2018

بالإضافة إلى هذه الهواتف يتبقى أربعة هواتف أخرى من شركات مختلفة تدعم ميزة الشحن اللاسلكي:

OnePlus 8 Pro

Motorola Edge+

ZTE Axon 10 Pro

ZTE Axon 9 Pro

على الرغم من أن ميزة الشحن اللاسلكي قد لا تكون بسرعة القابس التقليدي نفسها، إلا أن القدرة على وضع هاتفك على حامل الشحن اللاسلكي أثناء تواجدك في مكتبك أو تناول العشاء أو النوم يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا للهاتف ومستخدمه.





