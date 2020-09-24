التحديث إلى iOS 14 قد يزيل Fortnite من هاتف آيفون

يحذر مطور لعبة Fortnite اللاعبين الذين يستخدمون هواتف آيفون من أنهم قد يفقدون الوصول إلى اللعبة الشهيرة عند التحديث إلى نظام iOS 14 الجديد.

وكما ورد في تغريدة من حساب (Fortnite Status)، فقد يفقد لاعبو Fortnite الذين يتم يقومون بتحديث هواتف آيفون إلى نظام iOS 14 إمكانية الوصول إلى اللعبة، وإذا ظهرت رسالة هل تريد إزالة التطبيقات مؤقتًا لتثبيت تحديث البرنامج؟ وتم قبول ذلك، فقد يؤدي هذا الأمر إلى حذف اللعبة، ولا يمكن إعادة تثبيت اللعبة لاحقًا نظرًا لأن شركة آبل تمنع المستخدمين من القيام بذلك.

تمنح شركة آبل الأشخاص خيار إزالة التطبيقات مؤقتًا لإفساح المجال لتحديثات نظامها الكبيرة. ولكن نظرًا لطرد Fortnite من متجر تطبيقات آبل، فقد لا يتمكن الأشخاص الذين قاموا بالفعل بتثبيت اللعبة من إعادة تنزيلها إذا تمت إزالتها لإفساح المجال لنظام iOS 14 الجديد.

في تغريدة للمتابعة، اقترح حساب فورتنايت على الأشخاص الضغط على إلغاء أولاً، ثم الانتقال إلى الإعدادات ثم عام ثم التخزين وذلك بهدف تحرير مساحة على هواتف آيفون.

تخوض شركة آبل معركة قانونية عامة مع مطور (Epic Games)، حيث تم طرد Fortnite من متجر آب ستور ومتجر جوجل بلاي في أغسطس، بعد أن حاولت (Epic) تجاوز رسوم 30 في المئة لمطوري آبل وجوجل. وردت (Epic) برفع دعاوى قضائية ضد الشركتين.

تم إصدار تحديث iOS 14 في 16 سبتمبر وشمل العديد من المزايا الجديدة لمستخدمي آيفون بما في ذلك أداة (Smart Stack widget) الجديدة والقدرة على تخصيص الشاشة الرئيسية لجهاز آيفون الخاص بك.

وقالت شركة (Epic Games): إن لعبة (Fortnite: Save the World) لن تكون قابلة للتشغيل على (macOS) بدءًا من 23 سبتمبر؛ لأن آبل تمنع اللعبة من تلقي تحديثات جديدة. وتم إصدار اللعبة في البداية – باعتبارها لعبة مدفوعة وذات وصول مبكر – في عام 2017، وتقول الشركة: إن لعبة (Fortnite Battle Royale) المجانية الأكثر شهرة ستظل قابلة للتشغيل على ماك. وتقول (Epic Games): إن آبل تحظر التحديثات والتصحيحات الجديدة لإصدار (macOS) من لعبة (Fortnite: Save the World).





