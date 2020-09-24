الاتصالات السحابية هدف مايكروسوفت الحالي

تستهدف شركة مايكروسوفت حاليًا سوق الاتصالات السحابية من خلال إعلانها في مؤتمر (Ignite) للعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات عن أدوات للمطورين لتعزيز التطبيقات عبر إمكانات الاتصال والرسائل النصية.

وتعتبر الاتصالات السحابية هي عبارة عن اتصالات صوتية وبيانات قائمة على الإنترنت حيث يستضيف طرف خارجي تطبيقات الاتصالات، ويتم الوصول إليها عبر الإنترنت العام.

ويوضح الإطلاق إحدى الطرق التي تحاول بها مايكروسوفت تنمية أعمالها السحابية من خلال دخول أسواق فردية أصغر.

وقد تقنع الشركة العملاء الحاليين بتجربة هذه الأدوات بدلاً من تكوين علاقات مع شركات البرمجيات الأصغر.

وتتضمن مجموعة خدمات الاتصالات (Azure) من مايكروسوفت واجهات برمجة التطبيقات التي تتيح لتطبيقات الجهات الخارجية إجراء مكالمات صوتية ومكالمات مرئية، وتبادل رسائل الدردشة، وإرسال رسائل نصية، وتوفير أرقام هواتف للمكالمات الواردة والصادرة.

وتقدم شركات، مثل (8×8) و (RingCentral) و (Twilio)، بعض هذه القدرات، فيما يقدم مزود البنية التحتية السحابية الأكبر، (AWS) من أمازون، خدمات المطورين لتضمين الرسائل النصية والمكالمات المرئية في تطبيقات العملاء.

وقال مسؤولون تنفيذيون في مايكروسوفت: إن الشركة لن تنافس عملائها.

وفي حال كانت فكرة قدرة مايكروسوفت على إجراء اجتماعات الفيديو ومحادثات الدردشة تبدو مألوفة، فذلك لأنها تستخدم منصة (Microsoft Teams) المنافسة لمنصة (Slack) و (Zoom).

وقال سكوت فان فليت (Scott Van Vliet)، نائب رئيس الشركة: إن التكنولوجيا نفسها داخل (Microsoft Teams) متاحة الآن لعملاء مايكروسوفت لاستخدامها، وتريد الشركة بمرور الوقت تمكين العملاء الذين يستخدمون خدمات اتصالات (Azure) للاتصال بمنصة (Microsoft Teams).

وأضاف فليت “أعرب الأشخاص في مجالات أخرى من مايكروسوفت عن اهتمامهم باستخدام خدمات الاتصالات المستندة إلى السحابة من مايكروسوفت في تطبيقاتهم الخاصة، ومن هناك أصبح من الواضح أن عملاقة البرمجيات يجب أن تعرض التقنيات على نطاق أوسع”.

ويأتي أكثر من ثلث إيرادات مايكروسوفت من مجموعة المنتجات السحابية التجارية، التي تشمل سحابة (Azure) العامة، واشتراكات الأعمال في التطبيقات الإنتاجية (Office 365) المتضمنة (Microsoft Teams)، وخدمات لينكدإن التجارية، والإصدارات السحابية من تطبيقات (Dynamics 365 enterprise).

وسعت مايكروسوفت إلى تنمية السحابة التجارية جزئيًا من خلال تحسين عمليات المبيعات في صناعات محددة وإصدار حزمة تستهدف العاملين الأساسيين أثناء جائحة (Covid-19).

وأعلنت شركة مايكروسوفت أيضًا عن خدمة (Azure Orbital)، وهي خدمة لمعالجة البيانات من الأقمار الصناعية.

وقالت الشركة: تسمح منصة (Microsoft Teams) في وقت لاحق من هذا العام للشخص الذي يقدم عرضًا تقديميًا بالظهور في المقدمة، بينما تعرض المنصة شرائح (PowerPoint) في الخلفية.





