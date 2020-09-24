أول جهاز Mini-LED من آبل هو iPad Pro الجديد

قال المحلل الموثوق مينغ تشي كو (Ming-Chi Kuo) في مذكرة بحثية جديدة: إن أول جهاز من شركة آبل مزود بشاشة (Mini-LED) هو (iPad Pro) الجديد.

وأفاد كو أن مكونات شاشة (Mini-LED) سيتم إنتاجها بكميات كبرى في الربع الأخير من هذا العام، وذلك بالرغم من أنه من غير الواضح متى يمكن إطلاق (iPad Pro) الجديد.

وتوقع كو في العام الماضي إطلاقًا في الربع الثالث من عام 2020 لجهاز (iPad Pro) الجديد بتقنية العرض المحسّنة.

وقامت آبل بتحديث تشكيلة (iPad Pro) آخر مرة في شهر مارس، ولطالما ترددت شائعات عن أن شركة آبل تطور ستة أجهزة بتقنية العرض الجديدة، التي تقدم مزايا مماثلة لتقنية (OLED) – مثل التعتيم الموضعي لدرجات سواد أعمق وتباين أعلى – دون الجانب السلبي المتمثل في احتراق البكسلات.

وتستخدم تقنية (Mini-LED) الآلاف من مصابيح (LED) الصغيرة كإضاءة خلفية يمكن تشغيلها وإيقافها بشكل فردي لتقديم تباين أكثر حدة بين المناطق الساطعة والمظلمة في الصورة.

وقال كو في شهر مارس: إن هذه الأجهزة الستة هي (iPad Pro) بقياس 12.9 إنشًا، و (iMac Pro) بقياس 27 إنشًا، و (MacBook Pro) بقياس 14.1 إنشًا، و (MacBook Pro‌) بقياس 16 إنشًا، و (iPad) بقياس 10.2 إنشات، و (iPad‌ mini) بقياس 7.9 إنشات. ‌

ويُقال إنه من المقرر إطلاق (iMac Pro) في الربع الأخير من هذا العام – عندما توقع كو أيضًا أننا سنرى جهاز (MacBook Pro) جديد بقياس 16 إنشًا.

بينما قيل إن جهاز (iPad mini) الجديد سيأتي في وقت ما هذا العام، وليس من الواضح هل تغيرت تواريخ الإصدار المخطط لها بسبب جائحة الفيروس التاجي.

وبصرف النظر عن تواريخ الإصدار، قال كو حديثًا: إن شركة آبل تعمل على تسريع اعتمادها لتقنية العرض الجديدة، ويقال إن لدى آبل الآن المزيد من موردي (Mini-LED) للاختيار من بينهم، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

ويتوقع كو أن ما نسبته بين 30 و 40 في المئة من أجهزة (iPad) التي يتم شحنها في عام 2021 ستحتوي على تقنية العرض الجديدة، إلى جانب ما نسبته بين 20 و 30 في المئة من أجهزة (MacBook).

ويمكن أن تستخدم تشكيلة (iPad Pro) من آبل تقنية العرض الجديدة المتميزة بعد الإعلان عن جهاز (iPad Air) الجديد بقياس 10.9 إنشات الأسبوع الماضي.

ومن خلال مجموعة الشرائح المحدثة ومنفذ (USB-C) ودعم (Apple Pencil) و (Magic Keyboard)، فإن (iPad Air) يقدم العديد من الميزات الرئيسية لجهاز (iPad Pro) بسعر أرخص بكثير.

ويمكن لشاشة (Mini-LED) أن تساعد (iPad Pro) الجديد في التميز عن بقية مجموعة (iPad) حتى تصبح التكنولوجيا رخيصة بما يكفي للاستخدام في كل مكان.





