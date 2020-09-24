أمازون تُعلن عن الجيل الجديد من أجهزة Echo بشكل مميز

أعلنت شركة أمازون اليوم الخميس خلال حدث خاص عن عدد من المنتجات والخدمات، وكان أبرزها الجيل الرابع من مكبر الصوت الذكي التابع لها (إيكو) Echo الذي يُنشَّط صوتيًا للاستفادة من قدرات المساعد الرقمي (أليكسا) Alexa.

ويمتاز الجيل الرابع من مكبر الصوت الذكي (إيكو) بتصميم كروي جديد، وأداء صوتي مُحسَّن. ولكن هناك تغيير أكبر، وهو وحدة للتعرف على الكلام ضمن الجهاز ما يعني أن الأوامر الصوتية تُعالج محليًا، الأمر الذي يُسرع تنفيذ تلك الأوامر.

ويمتاز جهاز Echo الجديد بأن يحتوي ما تسميها أمازون وحدة السيليكون AZ1 Neural Edge التي تعالج الأوامر الصوتية باستخدام خوارزميات محلية للتعرف على الكلام باستخدام تقنية التعلم الآلي، وذلك قبل إرسال الأوامر إلى السحابة، الأمر الذي سيُسرّع أيضًا الاستجابة للأوامر.

تقول أمازون: إن جهاز Echo الجديد سيجمع بين ميزات كل من Echo من الجيل الثالث و Echo Plus، وسيضم مركزًا لدعم معيار المنزل الذكي المفتوح المصدر Zigbee، بالإضافة إلى العمل مع نظام الشبكات المحلية التابع للشركة Amazon Sidewalk.

وسيتوفر جهاز Echo الجديد بثلاثة ألوان، هي: الأزرق، والأبيض، والرمادي، وسيُطرح في السوق اعتبارًا من 22 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. وقد فتحت الشركة باب الطلب الأولي على الجهاز عبر موقعها الإلكتروني.

وبالإضافة إلى الجيل الرابع من جهاز Echo، أعلنت أمازن عن إصدار جديد من جهازها (إيكو دوت) Echo Dot الذي أصبح أيضًا كروي الشكل.

ويأتي الإصدار الجديد من جهاز Echo Dot بخيارين، الأول: أرخص بدون شاشة LED المدمجة وبسعر 49.99 دولارًا، والآخر مع الشاشة وزيادة قدره 10 دولارات في السعر.

وبالإضافة إلى النسخة القياسية من جهاز Echo Dot، أطلقت أمازون إصدارًا جديدة من النسخة الموجهة للأطفال من الجهاز Echo Dot Kids Edition التي ستتوفر بسعر 59.99 دولارًا أمريكيًا. ويأتي الجهاز مع تصاميم لوجوه حيوانات.

يُشار إلى أن جهاز Echo Dot الجديد سيُطرح في السوق اعتبارًا من 22 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وهو متاح للطلب الأولي اعتبارًا من اليوم الخميس، مع الإشارة على أن جهاز Echo Dot مع شاشة LED سيُطرح لاحقًا في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم. أما جهاز Echo Dot Kids Edition فسيطرح اعتبارًا من 9 كانون الأول/ ديسمبر القادم.





