أمازون تسهل شراء المنتجات المستدامة

تريد شركة أمازون أن تسهل على المتسوقين شراء المنتجات المستدامة وأن يصبحوا صديقين للبيئة، حيث أطلقت الشركة برنامجًا بيئيًا جديدًا يسمى (Climate Pledge Friendly).

وصنفت الشركة أكثر من 25000 من منتجاتها على أنها من فئة المنتجات المستدامة، وأشارت إلى أن كل منتج من هذه المنتجات يتوافق مع تعهدها للمناخ، وهو التزام بالحصول على بصمة كربونية صفرية بحلول عام 2040.

ويُعد التسوق في متجر فعلي خيارًا أكثر وعياً بالبيئة من التسوق عبر الإنترنت، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن (Environmental Science & Technology)، وهي مجلة علمية تنشرها الجمعية الكيميائية الأمريكية.

وقدر الباحثون في الدراسة أن التسوق في المتاجر التقليدية لشراء أشياء متكررة – مثل ورق التواليت والشامبو ومعجون الأسنان – غالبًا ما يؤدي إلى انبعاثات غازات دفيئة أقل من طلب المنتجات التي تباع عبر الإنترنت فقط.

وبالإضافة إلى ذلك، يشتري العديد من المستهلكين العناصر عبر الإنترنت بشكل متكرر – لكنهم يشترون فقط عددًا قليلاً من العناصر في كل مرة، مما يؤدي إلى مزيد من النفايات لكل عملية شراء، وتتسبب عمليات الشحن الأسرع بزيادة الانبعاثات.

وللتخفيف من ذلك، دخلت أمازون في شراكة مع 19 وكالة حكومية ومنظمة غير ربحية ومختبرات مستقلة لمبادرتها، حيث يعملون معًا على إيجاد قائمة المنتجات المستدامة، ولدى كل منتج صديق للبيئة شهادة من واحدة على الأقل من تلك المجموعات.

وتركز أمازون بشدة على المنتجات المستدامة التي تقلل من البصمة الكربونية، ويمكنك البحث عن منتجات أمازون الصديقة للمناخ حسب الفئة على موقع الويب، ويتم تمييز العناصر بوضوح في نتائج التسوق.

وتتوفر معلومات إضافية حول الاستدامة في كل صفحة من صفحات المنتج، ويشمل ذلك عناصر البقالة والمنتجات المنزلية ومنتجات الموضة ومنتجات التجميل والإلكترونيات الشخصية.

وتعمل أمازون أيضًا على جعل التغليف أكثر كفاءة مع تقليل انبعاثات الكربون من خلال مبادرة (Compact by Design)، وتتضمن هذه العملية استخدام هواء وماء أقل في الحاويات لإيجاد شحن أكثر كفاءة من الناحية البيئية.

وأعلنت أمازون في عام 2019 أنها ستشتري 100000 شاحنة كهربائية كجزء من تعهدات مناخية أوسع، كما التزم الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، (جيف بيزوس)، بالوفاء باتفاقية باريس للمناخ قبل 10 سنوات، مما يجعل الشركة محايدة للكربون بحلول عام 2040.





