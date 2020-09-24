أمازون السعودية.. أفضل عروض اليوم الوطني مع خصومات تصل إلى 50%

يواصل موقع أمازون السعودية تقديم عروض اليوم الوطني السعودي التسعين التي تستمر لأسبوع كامل من 20 حتى 26 سبتمبر الحالي مع خصومات من 10% إلى 70%.
تشمل عروض اليوم الوطني الكثير من الأقسام، منها: الهواتف الذكية، والإلكترونيات، وأدوات المكتب، والساعات، والموضة، وأدوات المطبخ، وأجهزة اللياقة البدنية، وكذلك قسم (البقالة) Supermarket.
فيما يلي سنستعرض أفضل عروض اليوم الوطني في موقع أمازون السعودية:
1- هاتف iPhone XS:
- المعالج: A12 Bionic من آبل.
- الشاشة: من نوع OLED، بمقاس 5.8 بوصات، وبدقة 2436 × 1125 بكسلًا.
- سعة التخزين الداخلية: 512 جيجابايت.
- ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 4 جيجابايت.
- الكاميرا: ثنائية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابسكل واسعة الزاوية، والثانية: عدسة تليفوتوغرافية بدقة 12 ميجابكسل.
- الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 7 ميجابكسل.
- اللون: الفضي.
- الخصم: 44%.
السعر: يتوفر الهاتف بسعر 5899 ريالًا سعوديًا، ولكن الآن يمكنك الحصول عليه مع خصم 44% أي بسعر 3299 ريالًا سعوديًا، بالإضافة إلى الشحن المجاني.
2- سماعات آبل AirPods:
- تتميز سماعات آبل (AirPods) بالتصميم الأنيق، وطريقة الإعداد البسيطة.
- تعمل سماعات AirPods تلقائياً وتبقى دوماً على اتصال بجهازك، واستخدامها أيضاً سهل، فهي تستشعر وجودها في أذنيك وتتوقف عن العمل عند إزالتها من الأذن.
- تعمل سماعات AirPods بشريحة (H1) من آبل، لذلك تقدم لك صوتًا عالي الدقة والوضوح للمكالمات الهاتفية والموسيقى، وتوفر اتصالًا لاسلكيًا أكثر سرعة وثباتًا بأجهزتك.
- تتميز بعمر بطارية يصل إلى أكثر من 24 ساعة، حيث تعمل السماعات نفسها نحو 5 ساعات بشحنة واحدة، بينما تتيح لك علبة الشحن المرفقة شحنها 4 مرات إضافية.
- تتكامل بسهولة مع المساعد الصوتي (سيري) Siri.
- اللون: الأبيض.
- الخصم: 34%.
السعر: يتوفر السماعة بسعر 929 ريالًا سعوديًا، ولكن الآن يمكنك الحصول عليه مع خصم 34% أي بسعر 617 ريالًا سعوديًا، بالإضافة إلى الشحن المجاني.
3- هاتف Galaxy S10 Plus:
- المعالج: معالج سامسونج (Exynos 9820) ثماني النوى.
- الشاشة: من نوع Dynamic OLED بمقاس 6.4 بوصات، وبدقة 3040 × 1440 بكسلًا.
- سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.
- ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 8 جيجابايت.
- الكاميرا: ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، والثانية: بدقة 16 ميجابكسل عريضة الزاوية، والثالثة: بدقة 12 ميجابكسل.
- الكاميرا الأمامية: ثنائية العدسات؛ الأساسية: بدقة 10 ميجابكسل، والثانية: بدقة 8 ميجابكسل.
- اللون: Prism White.
- نسبة الخصم: 35%.
السعر: يتوفر الهاتف بسعر 3949 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 35%، أي بسعر 2544 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.
4- سماعة شاومي TWSEJ02LM AirDots:
- تتميز سماعة شاومي (TWSEJ02LM AirDots) بالتصميم الأنيق.
- تدعم ميزة إلغاء الضوضاء النشيطة للحصول على صوت غامر.
- تتضمن ميكروفونًا مدمجًا للمكالمات الصوتية.
- تتميز بعمر بطارية جيد حيث يستمر زوج السماعات في العمل لمدة 4 ساعات متواصلة بشحنة واحدة.
- الاتصال: بلوتوث 5.0.
- اللون: الأبيض.
- الخصم: 52%.
السعر: تتوفر السماعة بسعر 163 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 52%، أي بسعر 79 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.
5- آلة تحضير القهوة Nescafe Dolce Gusto Mini Me:
- تأتي آلة تحضير القهوة (Nescafe Dolce Gusto Mini Me) بتصميم فريد وعملي، وتتميز بخفة الوزن.
- يمكنك الآن تحضير قهوتك المفضّلة بفضل نظام الضغط العالي للآلة الذي يصل حتى 15 بار.
- كما تتيح لك ميزة (التشغيل والاختيار) Play and Select المدمجة بها ضبط حجم رغوة مشروبك، وبالتالي إعداده بالطريقة التي تحبها بالضبط.
- لا تقتصر على تحضير القهوة القهوة الساخنة فقط، ولكنها تتيح لك أيضًا من تحضير العديد من أنواع القهوة الباردة.
- اللون:
- الخصم: 39%.
السعر: تتوفر هذه الآلة بسعر 736 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 39%، أي بسعر 449 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.
6- شاشة Samsung 55 Inch TV Smart Flat 4K:
- تأتي شاشة شارب (Samsung 55 Inch TV Smart Flat 4K) بتصميم نحيف وأنيق مع قاعدة لسطح الطاولة تُسهل عليك وضعها في أي مكان.
- مقاس الشاشة: 55 بوصة.
- الدقة: 4K.
- تعمل الشاشة بمعالج (UHD) من سامسونج الذي يوفر لك جودة صورة عالية جدًا.
- تقدم لك ميزة (HDR) كل التفاصيل بوضوح، حتى في أكثر المشاهد سطوعًا أو ظلامًا.
- تدعم تقنية (PurColor) التي تتيح لك مشاهدة المحتوى بألوان طبيعية تنقل لك التفاصيل كلها بوضوح تام أقرب إلى الواقع
- تدعم نظام صوت ديناميكي.
- تتكامل مع المساعدات الصوتية أليكسا من أمازون، ومساعد جوجل مما يتيح لك ح تغيير القنوات وتعديل الصوت والتحكم في التشغيل وغير ذلك الكثير باستخدام الأوامر الصوتية فقط.
- اللون: الأسود.
- الخصم: 33%.
السعر: تتوفر هذه الشاشة بسعر 3749 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها في موقع أمازون السعودية مع خصم 33%، أي بسعر 2497 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.
7- جهاز Xiaomi Mi Band 4 Smart:
- الشاشة: تعمل باللمس، وهي من نوع (AMOLED)، مقاسها 0.95 بوصة، وبدقة 120 × 240 بكسلًا.
- تتميز شاشة الجهاز بأنها ملونة وواضحة، وتتيح لك عرض المكالمات والرسائل النصية وإشعارات التطبيقات.
- البطارية: بسعة 135 ميلّي أمبير/ الساعة، يمكن أن تدوم لمدة 20 يومًا بشحنة واحدة.
- مراقبة مستمرة لمعدل ضربات القلب.
- يدعم الجهاز ميزة تتبع النوم.
- يدعم مقاومة المياه حتى 50 مترًا، لذلك يمكنك ارتداؤه أثناء السباحة.
- السوار قابل للتعديل.
- أنظمة التشغيل المتوافقة: Android 4.0 أو iOS 9.0، أو أي إصدار أحدث.
- اللون: الأسود.
- نسبة الخصم: 41%.
السعر: يتوفر الجهاز بسعر 149 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 41%، أي بسعر 88 ريالًا سعوديًا فقط.