أمازون السعودية.. أفضل عروض اليوم الوطني مع خصومات تصل إلى 50%

يواصل موقع أمازون السعودية تقديم عروض اليوم الوطني السعودي التسعين التي تستمر لأسبوع كامل من 20 حتى 26 سبتمبر الحالي مع خصومات من 10% إلى 70%.

تشمل عروض اليوم الوطني الكثير من الأقسام، منها: الهواتف الذكية، والإلكترونيات، وأدوات المكتب، والساعات، والموضة، وأدوات المطبخ، وأجهزة اللياقة البدنية، وكذلك قسم (البقالة) Supermarket.

فيما يلي سنستعرض أفضل عروض اليوم الوطني في موقع أمازون السعودية:

1- هاتف iPhone XS:

المعالج: A12 Bionic من آبل.

الشاشة: من نوع OLED، بمقاس 5.8 بوصات، وبدقة 2436 × 1125 بكسلًا.

سعة التخزين الداخلية: 512 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 4 جيجابايت.

الكاميرا: ثنائية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابسكل واسعة الزاوية، والثانية: عدسة تليفوتوغرافية بدقة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 7 ميجابكسل.

اللون: الفضي.

الخصم: 44%.

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 5899 ريالًا سعوديًا، ولكن الآن يمكنك الحصول عليه مع خصم 44% أي بسعر 3299 ريالًا سعوديًا، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

2- سماعات آبل AirPods:

تتميز سماعات آبل (AirPods) بالتصميم الأنيق، وطريقة الإعداد البسيطة.

تعمل سماعات AirPods تلقائياً وتبقى دوماً على اتصال بجهازك، واستخدامها أيضاً سهل، فهي تستشعر وجودها في أذنيك وتتوقف عن العمل عند إزالتها من الأذن.

تعمل سماعات AirPods بشريحة (H1) من آبل، لذلك تقدم لك صوتًا عالي الدقة والوضوح للمكالمات الهاتفية والموسيقى، وتوفر اتصالًا لاسلكيًا أكثر سرعة وثباتًا بأجهزتك.

تتميز بعمر بطارية يصل إلى أكثر من 24 ساعة، حيث تعمل السماعات نفسها نحو 5 ساعات بشحنة واحدة، بينما تتيح لك علبة الشحن المرفقة شحنها 4 مرات إضافية.

تتكامل بسهولة مع المساعد الصوتي (سيري) Siri.

اللون: الأبيض.

الخصم: 34%.

السعر: يتوفر السماعة بسعر 929 ريالًا سعوديًا، ولكن الآن يمكنك الحصول عليه مع خصم 34% أي بسعر 617 ريالًا سعوديًا، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

3- هاتف Galaxy S10 Plus:

المعالج: معالج سامسونج (Exynos 9820) ثماني النوى.

الشاشة: من نوع Dynamic OLED بمقاس 6.4 بوصات، وبدقة 3040 × 1440 بكسلًا.

سعة التخزين الداخلية: 128 جيجابايت.

ذاكرة الوصول العشوائي (رام): 8 جيجابايت.

الكاميرا: ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، والثانية: بدقة 16 ميجابكسل عريضة الزاوية، والثالثة: بدقة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: ثنائية العدسات؛ الأساسية: بدقة 10 ميجابكسل، والثانية: بدقة 8 ميجابكسل.

اللون: Prism White.

نسبة الخصم: 35%

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 3949 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 35%، أي بسعر 2544 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

4- سماعة شاومي TWSEJ02LM AirDots:

تتميز سماعة شاومي (TWSEJ02LM AirDots) بالتصميم الأنيق.

تدعم ميزة إلغاء الضوضاء النشيطة للحصول على صوت غامر.

تتضمن ميكروفونًا مدمجًا للمكالمات الصوتية.

تتميز بعمر بطارية جيد حيث يستمر زوج السماعات في العمل لمدة 4 ساعات متواصلة بشحنة واحدة.

الاتصال: بلوتوث 5.0.

اللون: الأبيض.

الخصم: 52%.

السعر: تتوفر السماعة بسعر 163 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 52%، أي بسعر 79 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

5- آلة تحضير القهوة Nescafe Dolce Gusto Mini Me:

تأتي آلة تحضير القهوة ( Nescafe Dolce Gusto Mini Me ) بتصميم فريد وعملي، وتتميز بخفة الوزن.

يمكنك الآن تحضير قهوتك المفضّلة بفضل نظام الضغط العالي للآلة الذي يصل حتى 15 بار.

كما تتيح لك ميزة (التشغيل والاختيار) Play and Select المدمجة بها ضبط حجم رغوة مشروبك، وبالتالي إعداده بالطريقة التي تحبها بالضبط.

لا تقتصر على تحضير القهوة القهوة الساخنة فقط، ولكنها تتيح لك أيضًا من تحضير العديد من أنواع القهوة الباردة.

اللون:

الخصم: 39%

السعر: تتوفر هذه الآلة بسعر 736 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 39%، أي بسعر 449 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

6- شاشة Samsung 55 Inch TV Smart Flat 4K:

تأتي شاشة شارب (Samsung 55 Inch TV Smart Flat 4K) بتصميم نحيف وأنيق مع قاعدة لسطح الطاولة تُسهل عليك وضعها في أي مكان.

مقاس الشاشة: 55 بوصة.

الدقة: 4K.

تعمل الشاشة بمعالج (UHD) من سامسونج الذي يوفر لك جودة صورة عالية جدًا.

تقدم لك ميزة (HDR) كل التفاصيل بوضوح، حتى في أكثر المشاهد سطوعًا أو ظلامًا.

تدعم تقنية (PurColor) التي تتيح لك مشاهدة المحتوى بألوان طبيعية تنقل لك التفاصيل كلها بوضوح تام أقرب إلى الواقع

تدعم نظام صوت ديناميكي.

تتكامل مع المساعدات الصوتية أليكسا من أمازون، ومساعد جوجل مما يتيح لك ح تغيير القنوات وتعديل الصوت والتحكم في التشغيل وغير ذلك الكثير باستخدام الأوامر الصوتية فقط.

اللون: الأسود.

الخصم: 33%

السعر: تتوفر هذه الشاشة بسعر 3749 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها في موقع أمازون السعودية مع خصم 33%، أي بسعر 2497 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

7- جهاز Xiaomi Mi Band 4 Smart:

الشاشة: تعمل باللمس، وهي من نوع (AMOLED)، مقاسها 0.95 بوصة، وبدقة 120 × 240 بكسلًا.

تتميز شاشة الجهاز بأنها ملونة وواضحة، وتتيح لك عرض المكالمات والرسائل النصية وإشعارات التطبيقات.

البطارية: بسعة 135 ميلّي أمبير/ الساعة، يمكن أن تدوم لمدة 20 يومًا بشحنة واحدة.

مراقبة مستمرة لمعدل ضربات القلب.

يدعم الجهاز ميزة تتبع النوم.

يدعم مقاومة المياه حتى 50 مترًا، لذلك يمكنك ارتداؤه أثناء السباحة.

السوار قابل للتعديل.

أنظمة التشغيل المتوافقة: Android 4.0 أو iOS 9.0، أو أي إصدار أحدث.

اللون: الأسود.

نسبة الخصم: 41%

السعر: يتوفر الجهاز بسعر 149 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 41%، أي بسعر 88 ريالًا سعوديًا فقط.





