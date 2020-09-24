أدوات جديدة من جوجل لمساعدتك على العمل بشكل أفضل من المنزل

مع وجود الكثير من الأشخاص الذين يعملون الآن – أو بشكل دائم – من المنزل، عليك أن تكون أكثر إبداعًا لإدارة وقتك ومساحتك وأيضًا تعظيم الأدوات التي لديك حتى تصبح أكثر كفاءة وسيكون لديك المزيد من الوقت لقضائه في المهام المهمة، وإذا كنت تتعمق في نظام جوجل فإنهم يريدون تذكيرك بالأدوات المختلفة التي يمكنك استخدامها لتحقيق نوع من التوازن بين العمل والحياة، حتى لو كان عملك وحياتك يحدثان في المكان نفسه.

يمكنك القيام ببعض إجراءات مساعد جوجل المحددة مسبقًا لتذكيرك بالأشياء العادية التي يمكنك القيام بها كل يوم مثل أخذ فترات الراحة وشرب الماء وما إلى ذلك.

إن جوجل تعمل على طرح روتين جديد ليوم العمل لمساعدتك في الأشياء الصغيرة والكبيرة. على سبيل المثال: ستحصل على تذكيرات مساعد جوجل في الساعة 10 صباحًا، واذهب في نزهة في الساعة 2 مساءً، واشرب الماء الساعة 3 مساءً، وابدأ في إغلاق أغراض عملك في 4:45 مساءً، حيث سيشارك المساعد الوقت معك بانتظام لتتبع جداولك واجتماعاتك.

يمكنك أيضًا استخدام مساعد جوجل لإنشاء قوائم مهام وتذكيرات، وما عليك سوى إصدار أوامر صوتية مثل: مرحبًا جوجل، أنشئ اجتماعًا للغد. ويمكنك أيضًا إعداد تذكيرات متكررة، أو سؤال جوجل في أي وقت عن جدولك الزمني لليوم أو الاطلاع على قائمة مهامك في أي وقت.

يمكنك أيضًا أن تطلب من جوجل تذكيرك بكل من المعلومات المهمة والعشوائية والتافهة، مثل: Hey Google، ذكرني بمشاهدة Enola على نتفليكس في نهاية هذا الأسبوع، أو Hey Google، ذكرني أنه عيد ميلاد صديقي في الثلاثين من الشهر. بالطبع، يمكنك أيضًا أن تطلب من المساعد بدء اجتماع أو مكالمة جماعية على (Google Meet)، إذا كان هذا هو الشيء الذي تفضله. وإذا كان تطبيق Zoom هو ما تفضله، فيمكنك أيضًا ربطه بحسابك في وقت لاحق من هذا العام.

يمكنك أيضًا استخدام أوامر مساعد جوجل الصوتية لممارسة اليقظة الذهنية مثل إسكات هاتفك أو أي أجهزة أخرى يدعمها المساعد والتي قد تغريك أثناء العمل. كما أن شركة جوجل تقوم بإطلاق (Gentle Sleep and Wake) للحصول على الأضواء الذكية المتصلة والتي من المفترض أن تساعدك على الاسترخاء تدريجيًا في الليل ثم الاستيقاظ في الصباح دون إفساد إيقاع نومك بشكل مفاجئ.





