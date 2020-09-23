Oppo Reno4 Pro 5G يصل إلى الإمارات

أطلقت شركة أوبو (Oppo) الصينية هاتف (Oppo Reno4 Pro 5G) في الصين في بداية شهر يونيو، وخرج الهاتف المزود بمعالج (Snapdragon 765G) من سوقه المحلي، وأصبح جاهزًا للطلب الأولي في السوق العالمية، والبداية من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت شركة أوبو قد أطلقت النسخة الداعمة لشبكات الجيل الرابع (4G) من الهاتف في عدد من البلدان في وقت سابق من العام.

ويأتي (OPPO Reno4 Pro 5G) بعدة اختلافات من حيث التصميم والمواصفات مقارنة بالنسخة الداعمة لشبكات الجيل الرابع (4G)، وأحد الاختلافات الرئيسية هو عدد الكاميرات الخلفية.

وعلى عكس النسخة الداعمة لشبكات الجيل الرابع (4G) التي تحتوي على كاميرا خلفية رباعية، فإن النسخة الداعمة لشبكات الجيل الخامس (5G) تأتي بكاميرا خلفية ثلاثية.

وهناك عدسة أساسية بدقة 48 ميجابكسل ومستشعر (Sony IMX586) مع ميزة تثبيت الصورة البصري (OIS)، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 13 ميجابكسل.

وبغض النظر عن تقليل عدد عدسات الكاميرا في (OPPO Reno4 Pro 5G)، فقد زودت الشركة الهاتف بأجهزة استشعار مطورة للكاميرا.

وبالنظر إلى وجود عدسة تليفوتوغرافية، يمكن للنسخة الداعمة لشبكات الجيل الخامس (5G) تحقيق تقريب رقمي بقدرة 20X بالمقارنة مع التقريب الرقمي بقدرة 10X في النسخة الداعمة لشبكات الجيل الرابع (4G).

ويأتي (OPPO Reno4 Pro 5G) بشاشة من نوع (AMOLED) بقياس 6.5 إنشات وبدقة 2400×1080 بكسل مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويعمل الهاتف بمعالج (Snapdragon 765G) الداعم لشبكات الجيل الخامس، مدعومًا بذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلي بسعة 256 جيجابايت.

وتتوفر أيضًا بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير مع دعم الشحن السريع (SuperVOOC 2.0) بقوة 65 واط، مع نظام أندرويد 10 بواجهة المستخدم (ColorOS 7.2).

ويصل الجهاز بعدة خيارات من حيث مساحة التخزين والذاكرة العشوائية، لكن الإمارات تحصل على النسخة الأعلى من المواصفات.

ويتوفر الهاتف باللون الأزرق أو الأسود، ويكلف 2499 درهمًا إماراتيًا – أي ما يعادل 680 دولارًا، وتقدم بعض مواقع الويب، من ضمنها أمازون، هدية عند شراء الهاتف تتمثل بسماعات الأذن اللاسلكية (Oppo Enco W51) البالغة تكلفتها 499 درهمًا إماراتيًا (135 دولارًا) إذا تم شراؤها بشكل منفصل.





