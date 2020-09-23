Microsoft Teams يحصل على مقاهي مزيفة

تعمل شركة مايكروسوفت على توسيع وضع “Together Mode” الجديد لمنصة (Microsoft Teams) قريبًا، مما يسمح لزملاء العمل بالتظاهر بأنهم يعقدون اجتماعات في المقاهي، أو ينتقلون إلى غرف اجتماعات أصغر، أو يستخدمون تخطيطات خاصة.

وكان وضع “Together Mode”، الذي ظهر للاجتماعات الافتراضية في عصر الوباء، جزءًا من منصة (Microsoft Teams) لبضعة أشهر حتى الآن، وتضيف مايكروسوفت بعض الميزات الأخرى التي تحاكي بشكل أفضل الطريقة التي اعتاد الكثير منا على العمل بها.

وتشمل المشاهد الجديدة عددًا من الصالات وقاعات المؤتمرات وحتى المقهى، ويتم تحديث هذا الوضع أيضًا بميزة جديدة تستخدم التعلم الآلي لتوسيع نطاق الأشخاص وتوسيطهم تلقائيًا في مقاعدهم الافتراضية بغض النظر عن بُعدهم عن كاميرا الويب.

وتستخدم الرابطة الوطنية لكرة السلة (NBA) وضع “Together Mode” في منصة (Microsoft Teams) لجلب الجمهور بشكل افتراضي، مما يسمح للمعجبين بالجلوس معًا لتشجيع الفرق.

وجمعت الرابطة الوطنية لكرة السلة (NBA) بين (Microsoft Teams) وشاشات (LED) بطول 17 قدمًا تلتف حول ساحات كرة السلة لوضع المشجعين إلى جانب اللاعبين.

وكانت هذه التجربة ناجحة وواحدة من أكثر الطرق الفريدة لجذب المعجبين للمشاهدة من المنزل.

وتعمل مايكروسوفت على تحسين منصة (Microsoft Teams) بتنسيقات خاصة قريبًا، ويجب أن يؤدي هذا إلى تجديد كيفية إضافة المقدمين للمحتوى إلى الاجتماعات.

ويسمح ذلك بوضع موجز فيديو مقدم العرض أعلى مجموعة الشرائح حتى لا يضطر المشاركون للاختيار بين مشاهدة مقدم العرض أو النظر إلى المجموعة بشكل منفصل، وتستخدم مايكروسوفت تقنيتها من “Together Mode” وطمس الخلفية لتمكين ذلك.

وتضيف مايكروسوفت أيضًا خيارات للغرف الجانبية في وقت لاحق من هذا العام، مما يسمح للمشاركين بالانقسام إلى مجموعات أصغر يمكن للمقدمين الدخول إليها والخروج منها، وهو أمر مثالي للتعليم، حيث قد يطلب المعلم من الطلاب الانقسام إلى مجموعات للقيام بالأنشطة ثم التحقق من تقدمهم.

كما فتحت مايكروسوفت أبوابها لتطبيقات الجهات الخارجية خلال الاجتماعات في وقت سابق من هذا العام، ويصل الشهر المقبل أكثر من 20 تطبيقًا للاستفادة من هذا التوسع.

ويتم أيضًا تمكين الدعم لما يصل إلى 1000 مشارك في الاجتماع، مع وضع إضافي للعرض فقط يدعم ما يصل إلى 20000 شخص.

ويتم الحديث عن معظم ميزات (Microsoft Teams) هذه على أنها قادمة قريبًا أو ستتوفر لاحقًا هذا العام.





