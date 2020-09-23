iOS 14.. كيف تمنح شاشتك الرئيسية جمالية مع أيقونات فريدة؟

أصبحت الميزة الأكثر شيوعًا في نظام iOS 14 هي الأدوات الجديدة تمامًا التي يمكن أن تمنح هاتف آيفون لمسة شخصية، لكن إذا ذهبنا إلى أبعد من ذلك، فقد اتخذت جماليات نظام iOS 14 المخصصة اتجاهاً رائعًا.

يمكن أن يؤدي استخدام نظام iOS 14 الجمالي إلى إنشاء مظهر فريد حقًا لشاشة آيفون الرئيسية، وهناك طريقتان للقيام بذلك: يمكنك العثور على الرموز أو الصور التي تريد استخدامها بنفسك أو يمكنك شراء مجموعة الرموز التي تتمتع بالجمال الذي تبحث عنه.

سنغطي بعض الخيارات أدناه بالإضافة إلى العملية الكاملة لاستخدام تطبيق الاختصارات لإنشاء رموز تطبيقات مخصصة جديدة.

كيفية يجعل نظام iOS 14 شاشة هاتفك أكثر جمالًا باستخدام أيقونات التطبيقات المخصصة:

أحد الخيارات هو البحث في الويب عن رمز التطبيق الذي تريده، على سبيل المثال: رموز الساعة أو أيقونات الساعة الجمالية. حيث يمكنك استخدام الصور المجانية المتوفرة على icons8.com أو يمكنك الضغط لفترة طويلة على الصور واختيار خيار إضافة إلى الصور.

تتمثل الطريقة الأسرع لإنشاء الجمالية في iOS 14 في شراء مجموعة أيقونات وحفظها جميعًا في تطبيق الصور أو تطبيق الملفات على جهاز آيفون.

الآن بعد أن أصبح لديك رموز أو صور جديدة ترغب في استخدامها، افتح تطبيق الاختصارات. حيث يمكنك فتح التطبيق من خلال النقر فوق رمز (+) في أعلى الزاوية اليمنى – انقر فوق إضافة إجراء – ثم ابحث عن فتح التطبيق، ثم انقر فوقه – ثم انقر فوق اختيار مميز باللون الأزرق.

اختر الآن التطبيق الذي تنشئ رمزًا مخصصًا له. وبعد اختيار التطبيق، انقر فوق أيقونة الثلاث النقاط في أعلى الزاوية اليمنى – انقر فوق اسم الاختصار في الأعلى وأدخل واحدًا – ثم انقر فوق إضافة إلى الشاشة الرئيسية

انقر فوق اسم الاختصار مرة أخرى وأدخل ما تريد، قد يكون هو التطبيق الأصلي نفسه أو اسمك المخصص. فقط انقر فوق الرمز الموجود على يسار الاسم الذي أدخلته للتو ثم انقر فوق اختيار صورة أو اختر ملف إذا قمت بتنزيل رمز على جهاز الآيفون.

ابحث الآن عن الرمز أو الصورة التي تريد استخدامها وانقر عليها.

انتقل الآن إلى شاشتك الرئيسية أو صفحة التطبيق الأخيرة لمشاهدة اختصار التطبيق الجديد برمزه المخصص.

عد إلى تطبيق الاختصارات، وانقر فوق (Done) مرتين للعودة إلى الشاشة الرئيسية.





