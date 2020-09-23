GSMA يؤجل MWC 2021 إلى أواخر يونيو 2021

قال منظمو المؤتمر العالمي للجوال، التجمع السنوي الأكبر لصناعة الاتصالات، اليوم الأربعاء: إنهم يؤجلون حدث العام المقبل (MWC 2021) إلى أواخر شهر يونيو حتى يتسنى عقده بأمان بالرغم من جائحة فيروس كورونا.

ويعقد المؤتمر العالمي للجوال (MWC 2021)، المقرر أصلاً في أوائل شهر مارس، في مدينة برشلونة الإسبانية في الفترة من 28 يونيو إلى 1 يوليو 2021.

وتم إلغاء مؤتمر هذا العام – الذي كان من المفترض أن يعقد في الفترة الواقعة بين 24 و 27 فبراير في برشلونة، ويجذب عادةً أكثر من 100 ألف مشارك من 200 دولة – في اللحظة الأخيرة مع انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم.

وجاء قرار الإلغاء بعد انسحاب العديد من الشركات، من ضمنها إل جي وإريكسون وإنفيديا وإنتل وفيفو وسوني وأمازون وسيسكو وفيسبوك وفودافون ودويتشه تيليكوم و (ZTE) و (NTT Docomo) و (BT) و (HMD) و (Orange) و (Sprint).

وسيكون الحدث، الذي يمثل فرصة للآلاف للتجمع من أجل الشراكات والصفقات وإطلاق المنتجات، وجهًا لوجه، لكن الأعداد التي ستحضر ستنخفض من 110000 مندوب يلتقون عادة في العاصمة الكاتالونية.

وقال ماتس جرانريد (Mats Granryd)، المدير العام لاتحاد صناعة الاتصالات (GSMA)، الذي يستضيف المؤتمر: سيكون جسديا، وسيكون وجهًا لوجه، لكن سيكون له مكون افتراضي أكبر.

وأضاف “إن الأحداث التي يزيد فيها عدد الحضور عن 110000 شخص أقل إثارة للاهتمام، والأكثر إثارة للاهتمام هو الحصول على الأشخاص المناسبين”.

وقال جرانريد: اتخذنا قرارًا دقيقًا بإعادة جدولة (MWC 2021) شنغهاي في شهر فبراير، و (MWC 2021) برشلونة في شهر يونيو بعد التشاور مع مجلس الإدارة وكبار العارضين، وتحتل صحة وسلامة العارضين والحاضرين والموظفين وأهل برشلونة أهمية قصوى.

ويسعى التأخير إلى كسب الوقت لتعزيز احتياطات النظافة، وأعرب جرانريد عن أمله في أنه سيكون من الممكن إجراء اختبارات (COVID-19) سريعة بحلول الصيف المقبل، بينما قد تكون اللقاحات القيد التطوير الآن متاحة أيضًا.

ويعمل اتحاد صناعة الاتصالات (GSMA) أيضًا على تقديم النسخة الصينية من المؤتمر العالمي للجوال، التي تعقد في شنغهاي، إلى الفترة من 23 إلى 25 فبراير 2021، فيما يرقى إلى تبادل التقويم مع حدث برشلونة الرئيسي.

ويستضيف اتحاد صناعة الاتصالات (GSMA)، الذي يمثل 750 مشغلًا و 350 شركة أخرى في صناعة الأجهزة المحمولة في جميع أنحاء العالم، المؤتمر العالمي للجوال (MWC) منذ أول مرة في عام 2006.

وعادةً ما يعقد (MWC) سنويًا في مدينة برشلونة عاصمة كاتالونيا، وله تأثير اقتصادي كبير على المدينة، إذ يقدم 500 مليون دولار للاقتصاد المحلي، ويولد أيضًا 14100 وظيفة بدوام جزئي.





