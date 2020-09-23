يوتيوب تقيد المزيد من مقاطع الفيديو بحسب العمر

طرحت منصة يوتيوب المزيد من التقنيات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحديد المزيد من مقاطع الفيديو التي قد تتطلب قيودًا على العمر، مما يعني أنه سيُطلب من المزيد من المشاهدين تسجيل الدخول إلى حساباتهم للتحقق من أعمارهم قبل المشاهدة.

وعلى غرار كيفية استخدام يوتيوب لتقنيات التعلم الآلي لمحاولة اكتشاف التطرف العنيف بشكل أفضل والمزيد من المحتوى الأكثر خطورة على المنصة بدءًا من عام 2017، فإنه سيتم استخدام النهج نفسه في هذه الحالة للإبلاغ تلقائيًا عن المقاطع التي تراها يوتيوب غير مناسبة للعمر.

ونتيجة لذلك، تتوقع منصة يوتيوب ظهور المزيد من مقاطع الفيديو المنبثقة ذات القيود العمرية، وتستعد الشركة لوجود بعض الأخطاء في وضع العلامات، كما هو الحال مع أي طرح لتقنية إشراف باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وكجزء من التغييرات، ستتم إعادة توجيه الأشخاص الذين يشاهدون مقاطع مضمنة في مواقع الجهات الخارجية إلى يوتيوب لتسجيل الدخول والتحقق من أعمارهم.

ويتخوف صناع المحتوى المشاركين في برنامج شركاء يوتيوب من أن إجراءات الإشراف هذه قد تؤثر في إمكاناتهم لكسب المال.

وتعارض يوتيوب هذا التخوف، وذلك لأن غالبية المقاطع التي يتوقع فرض قيود عمرية عليها من المحتمل أيضًا أن تنتهك إرشادات الشركة الملائمة للمعلنين، وستكون هذه المقاطع محدودة أو لا تحتوي على إعلانات.

وهناك مصدر قلق آخر لصناع المحتوى يتمثل في أن مقاطع الفيديو المقيدة بالفئة العمرية لن تظهر على الصفحة الرئيسية.

وقالت يوتيوب: يقل احتمال ظهور مقاطع الفيديو المقيدة بالفئة العمرية على الصفحة الرئيسية، لكن التقييد بالفئة العمرية لا يمنع تلقائيًا ظهور مقاطع الفيديو على الصفحة الرئيسية.

ويأتي الإطلاق في الوقت الذي تحاول فيه المنصة معالجة الانتقادات العالمية باعتبارها غير آمنة للأطفال، ويقول فريق يوتيوب: إن المنصة غير مخصصة لأي شخص يقل عمره عن 13 عامًا تبعًا لقوانين حماية الخصوصية الفيدرالية.

وتشير الشركة إلى منصة يوتيوب كيدز (YouTube Kids) باعتبارها البديل الأكثر أمانًا، ويواصل الأطفال الصغار استخدام تطبيق يوتيوب في المنزل أو في أي مكان آخر.

وتعمد بعض القنوات الأكثر شهرة على إيجاد محتوى مخصص للأطفال، ويفرض فريق الثقة والأمان في يوتيوب في الوقت الحالي قيودًا على مقاطع الفيديو عندما يصادفها أثناء المراجعات، وفي حال تم اعتباره الفيديو غير مناسب للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، فإنه يحصل على بوابة عمرية.





