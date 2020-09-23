كيف تتذكر أين أوقفت سيارتك باستخدام مساعد جوجل؟

يواجه العديد من الأشخاص مشكلة نسيان مكان ركن السيارة، لكن يوجد طريقة تتيح لك معرفة مكان السيارة إذا كان لديك هاتف آيفون أو أندرويد أو جهاز آيباد مثبت عليه مساعد جوجل حيث يمكنك العثور على سيارتك بسرعة.

يمكنك معرفة مدى شيوع هذه المشكلة من خلال عدد الحلول المتاحة، والحل الأفضل هو الذي يتطلب القليل من الجهد، حيث ستنجح في معرفة مكان سيارتك طالما كان لديك مساعد جوجل مثبت على جهاز أندرويد أو آيفون أو آيباد وكان معك عند ركن السيارة.

مساعد جوجل في هواتف أندرويد:

أول شيء عليك القيام به على جهاز أندرويد هو التأكد من أن مساعد جوجل يمكنه الوصول إلى موقعك، ولتتأكد من ذلك اسحب لأسفل من الأعلى الشاشة (مرة أو مرتين، حسب الطراز)، ثم انقر فوق رمز الترس لفتح قائمة الإعدادات.

بعد ذلك انقر على الموقع.

تأكد من تشغيل استخدام الموقع.

بمجرد أن ينتهي الأمر، يمكنك الآن استخدام ميزة وقوف السيارات، وأول شيء عليك فعله هو فتح مساعد جوجل بإحدى الطرق التالية:

قل (Okay Google) أو (Hey Google).

على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 10 والإصدارات الأحدث، اسحب للداخل من أسفل اليسار أو من الزاوية اليمنى.

عندما يكون مساعد جوجل مفتوحًا ويستمع، يمكنك نطق أحد الأوامر التالية:

لقد ركنت سيارتي هنا.

تذكر أين ركنت السيارة.

سيتذكر المساعد موقع سيارتك ويضع علامة عليه على الخريطة. وللعودة إلى سيارتك، افتح مساعد جوجل مرة أخرى وقل أحد الأوامر التالية:

أين سيارتي؟

أين توقفت؟

ابحث عن موقع سيارتي.

ستظهر خريطة توضح لك مكان وقوف سيارتك، لذلك اضغط على الخريطة لفتحها في خرائط جوجل وانتقل إلى مكان وقوف السيارة. وللعلم ستحفظ جوجل موقع موقف سيارتك لمدة 24 ساعة.

في هواتف آيفون وأجهزة آيباد:

قبل أن تتمكن من استخدام المساعد على جهاز آيفون أو آيباد، عليك التأكد من تمكين خدمات الموقع، ويمكنك فعل ذلك من خلال:

الاتجاه إلى الإعدادات.

ثم الانتقال إلى الخصوصية

بعد ذلك اتجه إلى خدمات الموقع ثم تأكد من تشغيل خدمات الموقع.

افتح الآن تطبيق مساعد جوجل.

انقر على رمز الميكروفون، وعندما يستمع المساعد يمكنك نطق أحد الأوامر التالية:

لقد ركنت سيارتي هنا.

تذكر أين ركنت السيارة.

سيتم حفظ موقع موقف سيارتك على الخريطة.

عندما تكون مستعدًا للعودة إلى سيارتك، افتح المساعد مرة أخرى، ثم قل أيًا من الأوامر التالية:

أين سيارتي؟

أين توقفت؟

ابحث عن موقع سيارتي.

ستظهر لك خريطة توضح لك مكان وقوف سيارتك؛ اضغط عليها لفتحها في خرائط آبل وانتقل إلى مكان وقوف السيارة.





