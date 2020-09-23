على مدار الأسابيع الماضية؛ ظهرت مشكلة مزعجة للغاية في سماعات الأذن اللاسلكية Pixel Buds من جوجل، حيث تتوقف السماعات فجأة بمجرد مرور دقيقة وخمسين ثانية من تشغيلها، لذا إذا كنت من بين الكثيرين الذين واجهوا هذه المشكلة فيمكنك إصلاحها بسهولة.

إليك كيفية إصلاح مشكلة توقف سماعات Pixel Buds فجأة أثناء تشغيلها:

قامت جوجل بإصلاح المشكلة من خلال تحديث (البرنامج الثابت) firmware الخاص بسماعات Pixel Buds، حيث يمكنك الحصول على التصحيح تلقائيًا إذا كانت التحديثات التلقائية للبرنامج الثابت للسماعات مغعلة، ولكن إذا قمت بتعطيل التحديثات التلقائية فستتلقى إشعارًا في هاتفك عندما يكون التحديث الجديد متاحًا.

ويمكنك التحقق من التحديث الجديد باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) في هاتفك إذا كان يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10.



اضغط على خيار (الأجهزة المتصلة).

واضغط على أيقونة الإعدادات بجانب اسم سماعات Pixel Buds المقترنة، ثم اضغط على خيار (تحديث البرنامج الثابت) Firmware Update للتحقق يدويًا من وجود تحديثات.

وإذا كان هاتفك يعمل بنظام التشغيل أندرويد 9 أو إي إصدار آخر، فانتقل إلى تطبيق (Pixel Buds) في هاتفك، ثم اضغط على قائمة (الإعدادات).

اضغط على خيار (تحديث البرنامج الثابت) Firmware Update للتحقق يدويًا من وجود تحديثات.

لتثبيت التحديث الجديد، يجب عليك إقران سماعات Pixel Buds بهاتفك الذكي عبر البلوتوث، وسيقوم هاتفك بتنزيل أي تحديثات ضرورية ونقلها إلى سماعات Pixel Buds، ويمكن أن يستغرق النقل حوالي عشر دقائق.

بمجرد انتهاء تثبيت التحديث في Pixel Buds، ستحتاج بعد ذلك إلى إدخالها في علبة الشحن الخاصة بها لبضعة دقائق لتثبيت الملفات، ويمكنك إزالة السماعات من علبة الشحن قبل انتهاء التحديث ولكن في هذه الحالة سيتم إيقاف العملية مؤقتًا وستستأنف العملية بمجرد إرجاع السماعات مرة أخرى إلى علبة الشحن.

ويعتبر توقف سماعات Pixel Buds فجأة هي المشكلة الوحيدة التي صُححت في هذا التحديث الجديد، ولكن هناك بعض المشاكل التي تحتاج إلى إصلاح أيضًا، مثل: الضوضاء التي تظهر عند الاستماع إلى الموسيقى، لذا نأمل أن يتم تصحيحها في التحديثات المستقبلية.

الجدير بالذكر أن جوجل أطلقت في وقت سابق من العام الحالي ميزة Ring my Earbuds لمساعدة المستخدمون على معرفة مكان سماعات Pixel Buds إن كانوا قد أضاعوها، حيث أضافت الشركة تحديثًا إلى ميزة (العثور على جهازي) Find My Device تُظهر للمستخدم آخر موقع معروف للسماعات على الخريطة، حتى حينما لا تكون متصلة بهاتف أندرويد.

وقالت جوجل إن التكامل بين السماعات ومساعدها الرقمي Google Assistant أصبح أكثر فائدة من خلال تمكين المستخدمين من سؤال المساعد الصوتي تشغيل عناصر التحكم باللمس وإيقاف تشغيلها، ويمكن أيضًا أن يطلبوا من مساعد جوجل المساعدة في التحقق من عمر البطارية.





