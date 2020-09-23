صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في منصة mPonics لأتمتة عمليات التسويق مع خصم 95%

الاشتراك مدى الحياة في منصة (mPonics) لأتمتة عمليات التسويق mPonics Marketing Automation: Standard Plan Lifetime.

لا شك أن تعزيز المبيعات يعتبر هدفًا أساسيًا تسعى إليه أي علامة تجارية، وبفضل التطور التكنولوجي الذي نشهده في الفترة الأخيرة، فقد ظهرت الكثير من الأدوات والتقنيات التي تساعد العلامات التجارية على تحسين تجربة المستخدم واكتساب ميزة تنافسية، ومن أبرزها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تعتمد منصة (mPonics) في عملها على الذكاء الاصطناعي لتقدم لك نظام أتمتة لجميع عمليات التسويق حيث تضم المنصة جميع الأدوات التي تحتاجها لتشغيل الحملات التسويقية، وتحليل البيانات، وإدارة علاقات العملاء وكل ذلك في مكان واحد مما يساعدك على توفير الوقت والمال.

تُعتبر (mPonics) أكثر من مجرد منصة لأتمتة مهام التسويق ، حيث تجمع بين ميزات أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، وأتمتة النشر على منصات التواصل الاجتماعي، وإدارة عمليات المبيعات، وإجراء التحليلات التنبؤية، و(إدارة علاقات العملاء) CRM للشركة من مكان واحد بسهولة.

كما تستخدم المنصة تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمكان الذي سيأتي منه معظم العملاء المحتملين حتى تتمكن من التخطيط للحملات التالية وفقًا لذلك، كما تساعدك أدوات (CRM) التفاعلية على البقاء منظمًا وإدارة العملاء الحاليين والعملاء المحتملين بكفاءة أكبر.

تتيح لك هذه المنصة إنشاء حملات البريد الإلكتروني والرسائل النصية وتشغيلها باستخدام أداة إنشاء النماذج وأدوات إدارة الحملات، والحصول على المزيد من العملاء بسهولة، وتتبع أداء الموقع من خلال تتبع سلوك الزوار، وتجميع جهات الاتصال حسب الموقع الجغرافي، والعمر، وأي سلوك، باستخدام أدوات الفلترة المتقدمة.

إذا كنت ترغب في بناء وجود لشركتك على وسائل التواصل الاجتماعي ، فأنت بحاجة إلى النشر بانتظام، ولكن من الصعب النشر، وإدارة الحملات في الوقت المناسب في كل مرة، وهذا يمثل تحديًا خاصًا للشركات الصغيرة، التي قد لا يوجد لديها فريق مخصص للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تساعدك منصة (mPonics) في أتمتة أكبر قدر من جهود التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال السماح بجدولة مشاركاتك على كل من: فيسبوك، وتويتر، وإنستاجرام ونشرها تلقائيًا في الوقت المناسب، وبذلك تقلل من نسبة العمل اليدوي، وتوفر الوقت المستهلك في هذه العملية، مما يتيح لك التركيز على المهام الأخرى ذات الأولوية الكبرى.

علاوة على ذلك؛ يمكنك استخدام (mPonics) لتحليل أداء الحملات التسويقية، عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مما يساعدك في فهم ما يناسب جمهورك، وتحسين إستراتيجية التسويق.

بالإضافة إلى كل ذلك، تسهل عليك منصة (mPonics) التواصل مع عملائك باستخدام أدوات مختلفة منها: (روبوتات الدردشة التفاعلية) Chatbots – وهي برمجيات المحادثات، التي تعتمد في عملها على الذكاء الاصطناعي – لتقديم الدعم للعملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وأداة (Meeting Room) التي تسهل عليك إجراء الاجتماعات ومساعدة فريقك على البقاء على اتصال، وأداة (Surveys) لإجراء استطلاعات الرأي للعملاء.

مدة الاشتراك: مدى الحياة.

خيارات الوصول: الحاسوب، والهاتف الذكي.

تشمل الصفقة الحصول على تحديثات.

التوفر: أونلاين.

ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1200 دولارٍ.

السعر الحالي بعد الخصم: 49.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 95%.

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