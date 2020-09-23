خلل في تحديث ويندوز 10 يعطل حواسيب لينوفو المحمولة.. إليك الحل

واجه بعض مستخدمي حواسيب لينوفو المحمولة خاصة طرز (Lenovo ThinkPad) ظهور بعض الأخطاء وحدوث أعطال في أجهزتهم بعد أن قاموا بتثبيت تحديث ويندوز 10 الذي يحمل اسم (Windows 10 2004 KB4568831).

تحدث الأعطال بسبب مشكلات التوافق غير المتوقعة بين ميزة (أمان السمات البيومترية المحسّنة لويندوز) Enhanced Windows Biometric Security التي تقدمها لينوفو في حواسيبها، والتغييرات التي أدخلتها مايكروسوفت في تحديث ويندوز 10 الإصدار 2004.

المشكلة الأساسية في أن تحديث ويندوز يتسبب في توقف الجهاز عن العمل تمامًا عندما يحاول المستخدم تسجيل الدخول إلى حاسوبه باستخدام مستشعر بصمات الأصابع، والأسوأ من ذلك؛ أن المستخدمين يتعاملون مع هذه المشكلات منذ فترة دون أي تصريح رسمي من مايكروسوفت.

يتعامل المستخدمون مع هذه المشكلات منذ شهر يوليو، بعد طرح مايكروسوفت لإصدار (Windows 10 2004)، ومنذ ذلك الحين؛ أبلغ المستخدمون عن عدد من المشكلات التي تظهر في حواسيب (Lenovo ThinkPad) التي صدرت خلال 2019 و 2020.

ووفقًا لشركة لينوفو تشمل الأخطاء التي تظهر في حواسيبها بعد تثبيت تحديث ويندوز 10 ما يلي:

ظهور الشاشة الزرقاء عند تشغيل الجهاز.

ظهور الشاشة الزرقاء عند تشغيل فحص برنامج الحماية المدمج في النظام (Defender).

ظهور الشاشة الزرقاء عند تشغيل تطبيق (Lenovo Vantage).

لا يمكن تسجيل الدخول باستخدام ميزة التعرف على الوجه عبر (Windows Hello).

ظهور أخطاء متعلقة بمحرك إنتل (Intel Management Engine) المدمج في المعالج.

ظهور أخطاء متعلقة بكاميرا الحاسوب.

هذه المشكلات صعبة، وتسببت في حدوث أعطال في حواسيب لينوفو ThinkPad أدت إلى توقف الأجهزة عن العمل لأسابيع، وبناء عليه طلبت شركة لينوفو من عملائها عدم تثبيت تحديث ويندوز 10 حتى إشعار آخر.

ولكن أخيرًا؛ أقرت شركة مايكروسوفت خلال هذا الأسبوع بأن التغييرات التي أضافتها إلى تحديث ويندوز 10 الأخير تتسبب في حدوث هذه الأعطال بسبب التداخل مع ميزة الأمان “Enhanced Windows Biometric Security”. وقالت مايكروسوفت: “إنها تعمل مع لينوفو على إصلاح هذه المشكلة”.

لم تحدد أي من الشركتين متى سيُطرح هذا التحديث للمستخدمين، ولكن هناك حل مؤقت يمكنك تنفيذه فورًا، وهو إيقاف تشغيل الميزة التي تتداخل مع التحديث.

ستؤدي هذه الخطوة إلى إيقاف تشغيل خيارات الأمان البيومترية التي بها مشكلات، ولكن من المهم أن تتعامل مع هذا الإصلاح على أنه خيار مؤقت لأنه قد يجعل جهازك أقل أمانًا.

كما أن إيقاف هذه الميزة يتطلب تعديل خيارات (BIOS) في حاسوب ThinkPad Laptop، وهي عملية قد لا يكون بعض المستخدمين على دراية بها. ويمكن أن تكون مربكة وتنطوي على مخاطرة إذا كنت لا تعرف ما تفعله. ولكن تعد الأداة المساعدة لإعداد (BIOS ThinkPad) أبسط بكثير وأكثر سهولة في الاستخدام من معظم قوائم BIOS التقليدية.

إليك كيفية إيقاف ميزة الأمان التي تتداخل مع تحديث ويندوز 10 في حاسوب لينوفو:



شغّل الحاسوب المحمول، أو أعد تشغيله إذا كان قيد التشغيل بالفعل.

قبل بدء تشغيل الحاسوب بالكامل، اضغط على زر (F1) في لوحة المفاتيح لفتح قائمة (Startup Interrupt Menu)، ثم اضغط على زر (F1) مرة أخرى لفتح قائمة إعداد BIOS.

يمكنك أيضًا الرجوع إلى صفحة دعم لينوفو حول الوصول إلى قائمة BIOS للحصول على مزيد من الإرشادات إذا كنت تواجه مشكلات في هذه الخطوة.

بمجرد دخولك إلى قائمة إعداد BIOS في الحاسوب، انقر بزر الماوس الأيمن فوق أيقونة ويندوز وحدد (الإعدادات).

اضغط على خيار (الأمان) Security في قائمة الخيارات الموجودة في الجانب الأيمن من الشاشة.

وضمن قسم (Virtualization) قم بإيقاف تشغيل خيار “أمان السمات البيومترية المحسّنة لنظام ويندوز” من خلال الضغط على زر التبديل المجاور له إلى وضع إيقاف التشغيل.

اضغط على خيار زر (ESC) في لوحة المفاتيح للعودة إلى الشاشة السابقة، ثم اضغط على خيار (إعادة التشغيل) Restart لإعادة تشغيل حاسوبك.





