تيسلا تكشف النقاب عن طراز Model S Plaid

كشفت شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا النقاب عن (Model S Plaid)، وهو الإصدار الجديد الأعلى أداءً من سيارتها السيدان الرائدة (Model S).

وسيكون للسيارة الكهربائية أكثر من 520 ميلاً من المدى، وسرعة قصوى تصل إلى 200 ميلًا في الساعة، وتسارع من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة في أقل من ثانيتين.

وظهر الطراز (Model S Plaid) لأول مرة العام الماضي عندما بدأت تيسلا باختبار نماذج أولية في عدد قليل من حلبات السباق حول العالم.

وكشفت تيسلا الآن عن السيارة بالكامل – أو على الأقل مواصفات الطراز (Model S Plaid) – وفتحت الطلبات الأولية.

وتسرد شركة صناعة السيارات الميزات التالية عبر موقعها على الويب:

أسرع تسارع من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة بالمقارنة مع أي سيارة منتجة على الإطلاق.

التسارع من 0-60 ميل في الساعة خلال أقل من ثانيتين.

محرك ثلاثي.

وكشفت تيسلا بإيجاز عن أحدث تصميم للنموذج الأولي للنموذج لسيارة (Model S Plaid) في فيديو سريع.

ويبدو أن هذا النموذج الأولي الجديد قد تم تخفيفه بشكل كبير بالمقارنة مع النموذج الأولي الذي تم الكشف عنه الأسبوع الماضي، ويبدو أقرب إلى الطراز الحالي (Model S).

ومع ذلك، فإن إصدار السيارة على موقع تيسلا الإلكتروني لا يحتوي على التعديلات نفسها، وبالحديث عن الموقع الإلكتروني، فإن تيسلا تستقبل الآن طلبات شراء السيارة، وقد كشفت عن السعر الذي يبدأ من 140000 دولار قبل الخيارات.

وقال ماسك: إن تيسلا جلبت النموذج الأولي لسيارة (Model S Plaid) إلى مضمار سباق (Laguna Seca) في نهاية الأسبوع الماضي.

وأكد ماسك أن هذا الطراز الجديد سيكون متاحًا للتسليم في أواخر عام 2021، وكانت الشركة قد أعلنت في الأصل أنها ستطرح هذا الطراز في السوق في عام 2020.

يذكر أن الشركة قد خسرت 50 مليار دولار من قيمتها السوقية بالرغم من وعد الرئيس التنفيذي (إيلون ماسك) بخفض تكاليف السيارة الكهربائية بشكل جذري بحيث يصبح من الممكن شراء سيارة بقيمة 25 ألف دولار تقود نفسها، لكن ليس قبل ثلاث سنوات على الأقل.

وانخفضت القيمة السوقية لشركة تيسلا بمقدار 20 مليار دولار في ساعتين فقط بعد إغلاق التداول، حيث قدم ماسك وغيره من المديرين التنفيذيين لشركة تيسلا إستراتيجياتهم الجديدة للبطارية والتصنيع، وهبطت القيمة السوقية مرة أخرى بعد ساعات ليصبح مجموع خسارتها 50 مليار دولار.





