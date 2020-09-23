تسريب يكشف عن مواصفات Google Pixel 5

أعلنت شركة جوجل عن حدث لهواتفها الذكية القادمة (Google Pixel 5) و (Google Pixel 4A 5G) في 30 سبتمبر، وشوقت لهذه الهواتف بنفسها.

وظهر تسريب جديد من موقع (WinFuture) يكشف عن أفضل نظرة حتى الآن على هاتف (Google Pixel 5) الرائد الجديد من جوجل، مع جميع مواصفاته تقريبًا.

وكما يُشاع، يحتوي الهاتف الرائد على معالج (Snapdragon 765G) بالتكامل مع مودم كوالكوم المدمج (X52) لدعم شبكات الجيل الخامس (5G).

ويقول موقع (WinFuture): إن الهاتف يدعم معيار (sub-6GHz) لشبكات الجيل الخامس فقط، دون الحديث عن دعم معيار (mmWave).

ويبدو أن الشاشة عبارة عن لوحة (OLED) بقياس 6.0 إنشات وبدقة 2340×1080 بكسل وبكثافة 432 بكسل في الإنش الواحد وبنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 19.5:9 مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

كما أن لدى الشاشة ثقب من أجل الكاميرا الأمامية بشكل يتناسب مع تصميم هاتف ( Pixel 4a) الذي تم إصداره حديثًا، وهي محمية بواسطة طبقة من زجاج (Gorilla Glass 6).

ويبدو أن جوجل قامت بتقليص الحافة أسفل الشاشة أيضًا للحصول على إطار موحد حول الشاشة.

وتغيب بشكل ملحوظ مصفوفة (Motion Sense) القائمة على الرادار لعناصر التحكم بالإيماءات، وهي الميزة التي جرى وصفها على أنها ميزة رئيسية في هاتف العام الماضي (Google Pixel 4).

كما يغيب أي نوع من ماسح بصمات الأصابع تحت الشاشة، ويبدو أن جوجل ملتزمة بخيار قياسي مثبت في الخلف.

وبحسب التسريبات، فإن الهاتف يأتي بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وبطارية تبلغ سعتها 4080 ميلي أمبير، مع ميزة مقاومة الماء وفقًا لمعيار (IP68)، ودعم الشحن السريع بقوة 18 واط والشحن العكسي.

وبالنظر إلى أنه هاتف من تشكيلة بكسل، فمن المرجح أن تكون أكبر ميزة هي الكاميرات.

وتقدم جوجل كاميرا خلفية ثنائية بعدسة أساسية بدقة مقربة بدقة 12.2 ميجابكسل بمجال رؤية 77 درجة وعدسة بزاوية عريضة بدقة 16 ميجابكسل وفتحة F/2.2 ومجال رؤية 107 درجات

وتدعم الكاميرا تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية وبدقة 1080 بكسل بمعدل 240 إطارًا في الثانية، ولا تزال الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل، مع تقليل مجال الرؤية من 90 إلى 83 درجة.

وكما هو الحال عادةً مع جوجل، فمن المحتمل أن تأتي التحسينات الكبرى في الجانب البرمجي وليس العتادي.

ومن المتوقع أن تعلن جوجل عن (Google Pixel 5) و (Google Pixel 4A 5G) في 30 سبتمبر، مع مجموعة متنوعة من المنتجات الجديدة الأخرى، من ضمنها جهاز (Google TV) جديد ومكبر صوت ذكي جديد من (Nest).





