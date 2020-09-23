تسريب مواصفات Google Pixel 4A 5G

أعلنت شركة جوجل عن حدث لهواتفها الذكية القادمة (Google Pixel 5) و (Google Pixel 4A 5G) في 30 سبتمبر، وشوقت لهذه الهواتف بنفسها.

وظهر تسريب جديد من موقع (WinFuture) يكشف عن أفضل نظرة حتى الآن على هاتف (Google Pixel 4A 5G) الجديد من جوجل، مع جميع مواصفاته تقريبًا.

ويأتي ذلك بعد نشر تسريب جديد يكشف عن مواصفات هاتف (Google Pixel 5) الرائد الجديد من جوجل، ويبدو أنه سيكون هناك الكثير من أوجه التشابه بين الجهازين.

وتأتي شاشة هاتف (Google Pixel 4A 5G) بدقة مماثلة لدقة شاشة هاتف (Google Pixel 5) البالغة 2340×1080 بكسل، لكن على شاشة أكبر بحجم 6.2 إنشات، وهي أيضًا أكبر من شاشة (Pixel 4A) بقياس 5.8 إنشات.

ويشاع أن كلا الهاتفين يحتويان على معالج (Snapdragon 765G)، ونظام كاميرا مزدوجة مع عدسة رئيسية بدقة 12.2 ميجابكسل وعدسة واسعة للغاية بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

وتعني هذه المواصفات المتشابهة أنك ربما لن تختار الهاتف المناسب لك بناءً على المعالج أو الكاميرات، حيث تقوم جوجل على ما يبدو بإجراء مقايضات في مجالات أخرى بالنسبة لهاتف (Pixel 4A 5G).

قد يكون لدى (Pixel 4A 5G) بطارية أصغر تبلغ سعتها 3885 ميلي أمبير، ويبدو أنها لن تدعم الشحن اللاسلكي أو الشحن اللاسلكي العكسي، وهي الميزات المفترض وجودها ضمن (Google Pixel 5).

قد يحتوي (Pixel 4A 5G) على 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي بدلاً من 8 جيجابايت المتوقعة لهاتف (Google Pixel 5).

من الواضح أن هاتف (Pixel 4A 5G) يحتوي على طبقة زجاج (Gorilla Glass 3) لحماية الشاشة بدلاً من طبقة زجاج (Gorilla Glass 6) الخاصة بهاتف (Google Pixel 5).

قد يكون لدى (Pixel 4A 5G) معدل تحديث 60 هرتز بدلاً من معدل التحديث 90 هرتز.

على عكس (Google Pixel 5)، لا يبدو أن (Pixel 4A 5G) سيكون مقاومًا للماء أو الغبار.

ومن المفترض أن هذه المقايضات تعني أن (Pixel 4A 5G) يأتي بسعر أقل من (Google Pixel 5).

ويمكن أن يتمتع (Google Pixel 4A 5G) بميزة واحدة واضحة على (Google Pixel 5) تتمثل في منفذ سماعات الرأس التقليدي بقياس 3.5 ملم، وهي ميزة غير متوقعة في (Google Pixel 5).

ومن المتوقع أن تعلن جوجل عن (Google Pixel 5) و (Google Pixel 4A 5G) في 30 سبتمبر، مع مجموعة متنوعة من المنتجات الجديدة الأخرى، من ضمنها جهاز (Google TV) جديد، ومكبِّر صوت ذكي جديد من (Nest).





