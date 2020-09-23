الإعلان رسميًا عن Galaxy S20 FE بإصدارات 4G و 5G

أصبح هاتف (Galaxy S20 FE) من شركة سامسونج متاحًا رسميًا للطلب الأولي، على أن تبدأ المبيعات في 2 أكتوبر، وتم تحديد السعر في الولايات المتحدة عند 700 دولار – أي أقل بمقدار 300 دولار من نسخة (5G) من هاتف (Galaxy S20).

وعند الحديث عن (5G)، فإن هاتف (Galaxy S20 FE) يأتي أيضًا بإصدارات (4G) و (5G).

ويتم تشغيل نسخة (Galaxy S20 FE 5G) بواسطة مجموعة شرائح (Snapdragon 865)، بينما تحصل نسخة (Galaxy S20 FE 4G) على (Exynos 990) مع مودم (LTE).

وتغيرت ثلاثة أشياء أخرى بالمقارنة مع نماذج (Galaxy S20) الأصلية: الشاشة والكاميرا والبطارية.

ويأتي الهاتف بشاشة من نوع (Super AMOLED) بقياس 6.5 إنشات وبدقة 1080 بكسل، ولا تزال الشاشة معتمدة من (+HDR10).

وتتمتع الشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز، وتم تصنيف هيكل الهاتف وفقًا لمعيار (IP68) لمقاومة الماء والغبار.

وهناك كاميرا خلفية ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة 12 ميجابكسل مع تركيز بؤري تلقائي ثنائي البكسل وميزة التثبيت البصري للصورة (OIS)، وعدسة مقربة جديدة بدقة 8 ميجابكسل بفتحة f/2.4 توفر تكبيرًا بصريًا بقدرة 3X وتقريبًا هجينًا بقدرة 30X مع ميزة التثبيت البصري للصورة (OIS)، وعدسة ثالثة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بمجال رؤية بزاوية 123 درجة.

وتتميز الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل، ويستمد الجهاز الطاقة من بطارية تبلغ سعتها 4500 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع بقدرة 25 واط والشحن اللاسلكي السريع والشحن العكسي.

ويتضمن الهاتف قارئ بصمات أصابع بصري مدمج بدلًا من الموجات فوق الصوتية، وتتوفر ميزة (MST) الحصرية من سامسونج – العاملة مع المحطات الطرفية التي لا تدعم (NFC) – وتتوفر أيضًا مكبرات صوت استريو من (AKG) مع تقنية صوت (Dolby).

ويحتوي (Galaxy S20 FE) على 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 أو 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

وتتوفر الألوان التالية عند الإطلاق: الأحمر (Cloud Red) والبرتقالي (Cloud Orange) والأرجواني (Cloud Lavender) والأخضر (Cloud Mint) والأزرق (Cloud Navy) والأبيض (Cloud White).

وتقول الشركة: إنها صممت هذا الجهاز مع وضع هذا السعر في الاعتبار، على أمل جلب ابتكار ذي مغزى لعدد أكبر من الناس.





