أمريكا تُحذِّر من إثارة “جهات خارجية” الشكوك في التصويت عبر البريد

حذرت وكالات إنفاذ القانون والأمن السيبراني الفيدرالية في أمريكا يوم الثلاثاء من أن “الجهات الأجنبية” ستحاول على الأرجح تشويه سمعة الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل من خلال الاستفادة من الإحصاء البطيء لأوراق الاقتراع عبر البريد.

ومن المتوقع أن يقدم الأمريكيون بطاقات الاقتراع عبر البريد بأرقام قياسية في الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر بين الرئيس (دونالد ترامب) من الحزب الجمهوري، ومنافسه من الحزب الديمقراطي (جو بايدن).

ويرى العديد من الناخبين في أمريكا أن بطاقات الاقتراع عبر البريد وسيلة أكثر أمانًا للتصويت أثناء جائحة فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 200 ألف أمريكي. ولكن عادةً ما يستغرق إحصاء بطاقات الاقتراع بالبريد وقتًا أطول من الأصوات التي تُدلى شخصيًا.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية في إعلان مشترك للخدمة العامة: إن هذا “قد يترك المسؤولين مع نتائج غير مكتملة ليلة الانتخابات”.

وقالت الوكالتان: “يمكن للجهات الفاعلة الأجنبية ومجرمي الإنترنت استغلال الوقت اللازم للتصديق على نتائج الانتخابات والإعلان عنها من خلال نشر معلومات مضللة تتضمن تقارير عن قمع الناخبين، أو الهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنية التحتية للانتخابات، أو تزوير الناخبين أو الاقتراع”.

وقالت الوكالتان: إن هذا قد يأتي في شكل مواقع ويب جديدة أو محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وسيكون الهدف هو “تشويه سمعة العملية الانتخابية وتقويض الثقة في المؤسسات الديمقراطية الأمريكية”.

وقالت أشخاص مقربون من حملة بايدن: إن الحملة تستعد لاحتمال أنه حتى مع كون النتائج الأولية لصالح ترامب، إلا أن الصدارة قد تتغير لأنه من المتوقع أن يصوت الديمقراطيون عبر البريد بأعداد أكبر، الأمر الذي يخشون أن يدفع ترامب للشكوى من أن النتائج ليست صحيحة.

يُشار إلى أن التصويت عن طريق البريد أصبح قضية خلافية. فقد حذر ترامب مرارًا وتكرارًا – دون تقديم أدلة – من أن هذه الممارسة مليئة بالاحتيال وأن الديمقراطيين سيستخدمون بطاقات الاقتراع عبر البريد لتزوير الانتخابات. ومع ذلك، فقد حثت حملة ترامب أنصار الرئيس على طلب الاقتراع الغيابي أيضًا.

كما يُشار إلى أن بايدن يتقدم حاليًا في معظم استطلاعات الرأي العام الوطنية ولكن من المتوقع أن تكون النتائج متقاربة.





