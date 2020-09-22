HMD تعلن عن هاتفي Nokia 3.4 و Nokia 2.4

أعلنت شركة HMD – المالكة لحقوق هواتف نوكيا Nokia الذكية – اليوم الثلاثاء رسميًا عن إطلاق أول هاتف نوكيا يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى الإعلان عن هاتفين من الفئة المنخفضة.

ويعد هاتف (نوكيا 8.3 5جي) Nokia 8.3 5G أول هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس من HMD، وكانت قد أعلنت عنه في شهر آذار/ مارس الماضي، ولكنها تأخرت في إطلاقه في السوق.

ويمتاز هاتف Nokia 8.3 5G بأنه يقدم شاشة كبيرة، وأربع كاميرات خلفية مع شهادة ZEISS، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G، كل ذلك بسعر أقل من الهواتف الرائدة الحالية.

ويقدم الهاتف شاشة بقياس 6.81 بوصات وبدقة +FHD، مع نسبة أبعاد 20:9، وهي تدعم تقنية HDR، مع دعم تعديل مستوى التباين بحسب الضوء المحيط. وتحتوي الشاشة أيضًا على ثقب للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 24 ميجابكسل مع شهادة ZEISS.

وعلى ظهر Nokia 8.3 5Gهناك 4 كاميرات، الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، والثانية بدقة 12 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتسجيل العمق، والرابعة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة.

ويحتوي الهاتف معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 765جي)، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي).

وبرمجيًا، يمتاز الهاتف بأنه جزء من برنامج (أندرويد ون) Android One الذي يقدم تجربة أندرويد 10 الخام، وسيحصل على تحديثات رئيسية لمدة عامين، وتحديثات شهرية أمنية لمدة 3 أعوام. ويحتوي الهاتف بطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير/ الساعة تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واطًا. وهناك حساس بصمة ضمن زر الطاقة.

والآن، قالت HMD: إنها ستطلق الهاتفي الولايات المتحدة اعتبارًا من 23 أيلول/ سبتمبر الجاري في الولايات المتحدة بسعر 700 دولار لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت. كما قالت الشركة: إن متوسط سعر الهاتف العالمي هو 600 يورو شاملةً 6 أشهر من خدمة (جوجل ون) Google One، التي توفر 100 جيجابايت من مساحة التخزين السحابية.

وبالإضافة إلى الإعلان عن إطلاق Nokia 8.3 5G، أعلنت HMD عن هاتف Nokia 3.4 الذي يحتوي معالجًا من نوع (سنابدراجون 460) الثماني النوى. وهو يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10 وسيحصل على تحديث لنظام أندرويد 11 قريبًا.

ويقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت، أو 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، أو 64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويأتي Nokia 3.4 مع شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.39 بوصات وبدقة 1560×720 بكسل، وهي تمتاز بمستوى سطوع قدره 400 شمعة، كما تحتوي ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل.

وعلى ظهر الهاتف، هناك كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، وثانية للتصوير الفائق العرض بدقة 5 ميجابكسل، وثالثة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل. وهناك على ظهر الهاتف أيضًا حساس البصمة.

ويحتوي Nokia 3.4 بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة تُشحن باستطاعة 10 واط. وسيتوفر الهاتف اعتبارًا من مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل بسعر 160 يورو لخيار 3 جيجابايت/ 32 جيجابايت.

وأعلنت HMD عن هاتف Nokia 2.4 الذي يقدم شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.5 بوصات وبدقة 1600×720 بكسل، وهو يقدم بطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير/ الساعة.

ويحتوي الهاتف معالجًا من نوع MediaTek Helio P22، كما يحتوي ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويقدم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرتين خلفيتين دقة الرئيسية منهما 13 ميجابكسل، ودقة الأخرى 2 ميجابكسل. وهناك أيضًا حساس بصمة على ظهر الهاتف.

وسيتوفر الهاتف بسعر 120 يورو لخيار 2 جيجابايت/ 32 جيجابايت، كما تعتزم الشركة إطلاق خيارًا آخر هو 3 جيجابايت/ 64 جيجابايت من الهاتف.





