Galaxy S20 Fan Edition .. إليك التفاصيل الكاملة

ظهر هاتف شركة سامسونج غير المعلن عنه بعد (Galaxy S20 Fan Edition) في مقطع فيديو جديد من قناة اليوتيوب المسماة (Jimmy Is Promo)، حيث يستعرض الفيديو الهاتف من كل زاوية ويفصل مواصفاته الرئيسية.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن هناك مقطع فيديو ثاني ترويجي مسرب لإصدار الجيل الخامس من الجهاز جرى نشره عبر منصة تويتر.

ويقول صاحب قناة (Jimmy Is Promo)، الذي نشر سابقًا مقاطع فيديو توضح هواتف (Galaxy Note 20) قبل إعلانها بشكل رسمي: إنه يجب بيع الهاتف بسعر يتراوح بين 699 و 750 دولار.

ووفقًا للفيديو الجديد، فإن (Galaxy S20 Fan Edition) يحتوي على شاشة مسطحة بقياس 6.5 إنشات بمعدل 120 هرتز وبدقة 1080 بكسل، مما يجعلها أكبر قليلاً من شاشة جهاز (Galaxy S20) بقياس 6.2 إنشات وأصغر من شاشة هاتف (Galaxy S20 Plus) بقياس 6.7 إنشات.

ويأتي الهاتف بجهة خلفية بلاستيكية، مع دعم تصنيف (IP68) لمقاومة الغبار والماء، ومكبرات صوت استريو، وشحن لاسلكي قياسي، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي لشحن الملحقات المتوافقة مع (Qi)، لكنه لا يتضمن منفذ لسماعة الرأس.

وفيما يتعلق بالكاميرات، يؤكد الفيديو تقريرًا سابقًا جاء فيه أن الهاتف يحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية مع عدسة بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة بزاوية عريضة جدًا بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 8 ميجابكسل مع تكبير بقدرة 3X.

ويبدو أن شركة سامسونج تجمع بين هذا التكبير البصري بقدرة 3X مع التقريب الرقمي بقدرة 10X لجلب ميزة “Space Zoom” من (Galaxy S20) الأصلي، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

وتشتمل المواصفات الأخرى على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، ومعالج (Snapdragon 865)، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت.

يتكهن صاحب قناة (Jimmy Is Promo) بإمكانية وجود نموذج بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي والمزيد من التخزين الداخلي.

وتظهر صور الهاتف التي سربها ايفان بلاس (Evan Blass) سابقًا بأنه يأتي بستة ألوان: الأزرق والأخضر والأبيض والأحمر والوردي والبرتقالي.

ويقول صاحب قناة (Jimmy Is Promo): إن الجهاز يأتي مع واجهة المستخدم (One UI 2.5) المبنية على نظام أندرويد 10.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تعلن سامسونج عن (Galaxy S20 Fan Edition) في حدث في 23 سبتمبر.

وفي حال كانت التسريبات دقيقة، فقد نجد جهازًا مشابهًا جدًا لجهاز (Galaxy S20) البالغ سعره 999 دولار، لكن بسعر أقل بكثير.





