أطلقت شركة آبل خلال الأسبوع الماضي الإصدار النهائي من نظام التشغيل (watchOS 7) الخاص بساعتها الذكية (Apple Watch) الذي يقدم أدوات معززة للتخصيص، وميزات جديدة قوية تتيح لمستخدمي ساعة آبل الذكية إدارة صحتهم ولياقتهم على نحو أفضل.

يقدم نظام (watchOS 7) طرقًا جديدة لاكتشاف تصميمات فريدة لوجوه الساعة يمكن تخصيصها بحيث تناسب أي نشاط أو أسلوب حياة ومشاركتها مع الآخرين بسهولة، وأنواع جديدة من التمارين الرياضية، بالإضافة إلى ميزة (تتبع النوم) المدمجة التي كان ينتظرها المستخدمون لسنوات عديدة.

ستكون هذه الميزات متوافقة مع ساعة (Apple Watch Series 3) أو أي طراز أحدث، ولكن هناك بعض الميزات الحصرية لطراز (Apple Watch Series 5).

سنستعرض اليوم 5 من أهم الميزات الجديدة في نظام WatchOS 7 وكيفية استخدامها:



1- ميزة تتبع النوم:

أضافت آبل في نظام (WatchOS 7) ميزة جديدة مدمجة تتيح لمستخدمي ساعتها الذكية تتبع نومهم دون الحاجة إلى تنزيل تطبيق خارجي، حيث تعتمد الميزة على مستشعرات الحركة في الساعة لاستشعار الحركات الدقيقة التي تُشير إلى التنفس أثناء النوم، وكذلك مقياس معدل ضربات القلب لتحديد وقت النوم وإيقاف تشغيل جميع الإشعارات تلقائيًا.

وبذلك تستطيع ساعة آبل أن تكتشف بذكاء كون مرتديها نائم أم لا، وعدد ساعات النوم التي يحصل عليها خلال كل ليلة. وفي الصباح، يرى المستخدم عرضًا لحالة نومه في الليلة السابقة، يشمل: فترات الاستيقاظ والنوم، ومخطط يعرض مستويات النوم خلال الأسبوع.

لاستخدام هذه الميزة يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (Health) في هاتفك آيفون.

اضغط على علامة تبويب (تصفح) Browse.

اضغط على خيار (النوم) Sleep، وضمن قسم (الجدول الزمني الخاص بك) Your Schedule إنشاء جدول لساعات النوم يمكنك تحديد أوقات النوم والاستيقاظ، ووقت الاسترخاء، وغير ذلك.

في الصباح؛ ستسمع صوت المنبه أو أصوات لطيفة لإيقاظك، وسيظهر لك في شاشة الساعة ملخصًا لوقت نومك والطقس وحالة البطارية. كما يمكنك الاطلاع على البيانات بالتفصيل في تطبيق (Health).

3- ميزة Wind Down:

تتيح لك ميزة (Wind Down) إنشاء روتين مخصص لاتباعه قبل النوم في ساعة آبل وهاتف آيفون، حيث يمكنك إعداد تشغيل الموسيقى الهادئة أو تعتيم الأضواء تدريجيًا في تطبيق المنزل، أو استخدام تطبيق التأمل لمساعدتك على النوم.

بعد تفعيل (وضع النوم) Sleep Mode وإعداد الجدول الخاص بك في تطبيق (Health) يمكنك اتباع الخطوات التالية لإعداد (Wind Down):

انتقل إلى تطبيق (Health) في هاتفك آيفون.

اضغط على علامة تبويب (تصفح) Browse.

اضغط على خيار (النوم) Sleep.

ضمن قسم (تفاصيل إضافية) Additional Details اضغط على خيار (Wind Down) ثم حدد مقدار الوقت الذي تريد تنشيط الميزة قبل موعد النوم الذي اخترته في الجدول.

بعد ذلك؛ اضغط على خيار (Wind Down Shortcuts)، ثم اضغط على خيار (إضافة اختصار) Add a Shortcut، وهنا يمكنك اختيار التطبيقات التي يمكنك استخدامها أثناء فترة الاستعداد للنوم.

3- ميزة الاستشعار التلقائي لغسل اليدين:

تستخدم ساعة آبل الذكية مستشعرات الحركة والميكروفون وميزات التعلّم الآلي لاستشعار الحركات والأصوات تلقائيًا أثناء غسيل اليدين، وبمجرد أن تكتشف الساعة ذلك سيظهر مؤقت في الشاشة ويبدأ بالعد التنازلي لمدة 20 ثانية، وإذا أنهى المستخدم غسيل يديه قبل انتهاء هذه المدة تنبهه الساعة بأن عليه الاستمرار في الغسيل. كما تتيح لك الساعة ضبط تذكير لغسيل يديك عندما تعود إلى المنزل.

بالإضافة إلى ذلك؛ تتزامن ميزة غسل اليدين مع تطبيق (الصحة) Health في آيفون؛ مما يعني أنه يمكنك تتبع عدد مرات غسل اليدين ومدة كل منها، بالإضافة إلى معلومات عن أهمية غسل اليدين للصحة العامة.

للتعرف على طريقة تفعيل هذه الميزة في ساعة آبل الذكية وكيفية استخدامها يمكنك الاطلاع على مقال: “كيف يمكنك استخدام ميزة اكتشاف غسل اليدين في ساعة آبل الذكية؟”

4- تمارين رياضية جديدة وإعادة تصميم تطبيق Activity:

أضافت آبل في نظام (watchOS 7) لتطبيق (Workout) – أحد أفضل تطبيقات ساعة آبل – 4 أنواع جديدة من التمارين مدعومة بحسابات قوية لمعدل نبض القلب وحسابات مخصصة للحركة، وتسمل هذه التمارين الجديدة: الرقص، و(تمارين عضلات الجسم الأساسية) core training، وتمارين (القوة) strength training، و(تمارين الاسترخاء) Cooldown.

ولتتبع السعرات الحرارية المستهلكة بدقة في هذه التمارين تستخدم ساعة آبل دمجًا متطورًا للمستشعرات، حيث تجمع البيانات من مستشعر نبض القلب مع المدخلات من مقياس التسارع والجيروسكوب لمراعاة التحديات الكبيرة في حساب الحركات المختلفة للجسد والذراعين التي تتميز بها هذه التمارين.

قامت آبل أيضًا بإعادة تصميم تطبيق (النشاط) تطبيق Activity – الذي يُسمى الآن تطبيق (اللياقة) fitness – حيث يتضمن الآن علامتي تبويب في الصفحة الرئيسية، الأولى تُسمى (الملخص) وتتضمن عرضًا انسيابيًا لبياناتك التي تشمل: النشاط والتمارين ومستويات نشاطك الأسبوعي، والثانية تُسمى (المشاركة) تتيح لك المنافسة مع الآخرين في ممارسة الأنشطة الرياضية.

5- تحسينات في المساعد الصوتي سيري:

يضم نظام (watchOS 7) بعض التحسينات في المساعد الصوتي (سيري) Siri في ساعة آبل، ومنها:

الترجمة الصوتية: يدعم الآن المساعد الصوتي سيري الترجمة بين 10 لغات مختلفة من خلال الساعة مباشرة.

معالجة أوامر سيري في الساعة نفسها: تتم الآن معالجة أوامر سيري في ساعة آبل مباشرة مما يجعل الطلبات أسرع وأكثر موثوقية، حيث يتم التعامل مع الأوامر الصوتية في الساعة مباشرة بفضل قوة المحرك العصبي (Neural Engine) الذي صممته آبل لتوفير معالجة أسرع وأكثر موثوقية عند إملاء الرسائل وغيرها من المهام، كما تدعم ساعة آبل الآن الآن ميزة نطق الرسائل مع Siri.

اختصارات سيري: يتيح لك نظام (watchOS 7) الوصول السريع إلى اختصارات سيري التي أنشأتها في هاتف آيفون، مع إمكانية إضافتها كاختصار في وجه الساعة.





