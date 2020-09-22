ما هي ميزة NFC Tag Reader في iOS 14 وكيف تعمل؟

تعد ميزة NFC Tag Reader أحد أكثر المزايا المفيدة في نظام التشغيل iOS 14 الجديد، حيث يمكنك الآن الوصول إليها مباشرة من مركز التحكم في هاتف آيفون، كما تساعد ميزة (App Clips) أيضًا في إجراء المدفوعات والتفاعل مع الأجهزة الأخرى المتوافقة مع NFC دون عناء.

ما هي ميزة NFC Tag Reader في iOS 14؟

NFC هو اختصار لمصطلح (Near Field Communication)، وكما يشير الاسم، فإنه يتيح لهاتف آيفون التفاعل مع الأجهزة القريبة لتبادل البيانات لاسلكيًا. حيث يمكن للأجهزة المدعومة استخدامها لقراءة المعلومات من العلامات الإلكترونية الأخرى، وباستخدام NFC Tag Reader يمكنك التسوق وتنشيط الأقفال وفتح الأبواب والتفاعل بصريًا مع أي جهاز يدعم تقنية NFC بنقرة واحدة من إصبعك.

كيفية إضافة NFC Tag Reader إلى مركز التحكم:

افتح تطبيق الإعدادات في هاتف آيفون.

انتقل إلى إعدادات مركز التحكم.

مرر لأسفل وانقر على الزر (+) الموجود قبل خيار NFC Tag Reader لإضافته إلى مركز التحكم.

كيفية استخدام الميزة في هاتف آيفون:

بمجرد إضافة قارئ علامة NFC، قم بإنهاء تطبيق الإعدادات وافتح مركز التحكم ثم اضغط على زر قارئ علامة NFC للوصول إليه، بعد ذلك، ضع هاتف آيفون بالقرب من علامة NFC صالحة لفحص المحتوى.

إن ميزة (App Clips) هي ميزة مهمة أخرى في نظام التشغيل iOS 14، حيث تسهل استخدام NFC Tag Reader، وهي تشبه الخرائط المصغرة التي تتيح لك استخدام خدمات المنتجات حتى بدون تنزيل التطبيقات الكاملة، وأثناء عملها مع خدمات (Apple Pay)، يمكن للمستخدمين الآن الوصول إلى علامات NFC وإجراء المدفوعات دون تقديم تفاصيل بطاقة الائتمان.

إليك قائمة بأجهزة iOS التي تدعم قارئ علامة NFC:

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE 2020

يعتبر نظام التشغيل iOS 14 بمثابة اختراق للوظائف التي تدعمها تقنية NFC في هاتف آيفون، وبمساعدة (App Clips)، سيكون من الأسهل دفع ثمن الأطعمة والمشروبات وإجراء المعاملات المتعلقة بخدمة (Apple Pay). وإذا كنت قد استخدمت الميزة في (iOS 13)، فستقدر الاختصار الجديد وفكرة (App Clips).





