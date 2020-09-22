فيفو تعلن عن هاتفي Vivo V20 و Vivo V20 Pro

أعلنت شركة فيفو اليوم الثلاثاء عن هاتفيها الذكيين الجديدين (فيفو في20) Vivo V20، و(فيفو في20 برو) Vivo V20 Pro اللذين يأتيان ليكونا أوائل أجهزة سلسلة (فيفو في20) Vivo V20، التي تحتوي أيضًا هاتف (فيفو في20 إس إي) Vivo V20 SE الذي سيُعلن عنه في 24 أيلول/ سبتمبر الجاري.

ويقدم هاتف V20 Pro – الذي يزن 170 جرامًا، ويأتي بسماكة 7.4 ملم – شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.44 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل. وتحتوي الشاشة قطعًا للكاميرتين الأماميتين اللتين تأتيان بدقة 44 ميجابكسل للرئيسية مع فتحة عدسة f/2.0، وبدقة 8 ميجابكسل للثانوية مع فتحة عدسة f/2.28.

وعلى ظهر الهاتف، هناك ثلاث كاميرات خلفية دقة الرئيسية منها 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.89، ودقة الثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 105 درجات هي 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، ودقة الثالثة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

ويحتوي V20 Pro معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 765جي) Snapdragon 765G من شركة كوالكوم، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم Funtouch OS 11 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 من شركة جوجل.

ويأتي الجزء الخلفي من V20 Pro مزودًا بزجاج من نوع AG Matte Glass، وهو مقاوم للخدش وأقل عرضة لبصمات الأصابع. وتشمل ميزات الكاميرا في الهاتف (الوضع الليلي الفائق) Super Night Mode، و(وضع الحامل الثلاثي القوائم) Tripod Mode، و(التركيز التلقائي للحركة) Motion Autofocus، و(تتبع الصوت الثلاثي الأبعاد) 3D Sound Tracking، و(فيديو العرض المزدوج) Dual-View Video، و(فيديو الصور الشخصية) Portrait Video، و(فيديو الصور الشخصية) Selfie Video بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

ويحتوي الهاتف بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 33 واط.

ويأتي V20 Pro بثلاثة ألوان، هي: الأزرق، والأسود، والفضي. ويبلغ سعره نحو 480 دولارًا أمريكيًا، وسيُطرح للبيع في تايلاند اعتبارًا من 30 أيلول/ سبتمبر الجاري.

ومع أن شركة فيفو كشفت عن هاتف V20، إلا أنها لم تعلن عن مواصفاته كاملةً، ولكنها ذكرت أنه يحتوي معالجًا من نوع (سنابدراجون 720جي) Snapdragon 720G، وكاميرا خلفية ثلاثة بدقة 64 ميجابكسل للرئيسية، وكاميرا أمامية بدقة 44 ميجابكسل، وبطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 33 واط.

وتعتزم الشركة لاحقًا الإعلان عن كامل مواصفات الهاتف، ويشمل ذلك سعره وتوافره.





