عاجل.. انقطاع في العديد من خدمات آبل والسبب مجهول

قالت شركة آبل يوم الثلاثاء: إن بعض مستخدميها يواجهون مشكلات أثناء الوصول إلى خدمات معينة، ويشمل ذلك: متجر التطبيقات (آب ستور) App Store، وخدمة الموسيقى (آبل ميوزيك) Apple Musica، وخدمة التلفاز (آبل تي في بلس) +Apple TV.

ولم يتضح عدد المستخدمين والبلدان التي تأثرت. وأظهر موقع الويب الخاص بتتبع انقطاع الخدمات Downdetector.com أن هناك ما يقرب من 2,000 حادثة أبلغ فيها مستخدمون عن مشكلات مع (ميوزيك)، في حين أبلغ أكثر من 200 مستخدم عن مشكلات تتعلق بخدمة (آيتيونز) iTunes ومتجر التطبيقات.

يُذكر أن الانقطاع في خدمات الشركة الصانعة لهواتف آيفون الذكية، يأتي بعد أيام فقط من مشكلة مشابهة في خدمة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو إنستاجرام التي اشتكى مستخدموها في جميع أنحاء العالم من الانقطاع.





