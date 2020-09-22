شاهد هاتف Royole الجديد القابل للطي FlexPai 2

أطلقت شركة (Royole) رسميًا هاتفها الثاني القابل للطي المسمى (FlexPai 2) في الصين اليوم بدءًا من 988 يوانًا، أو ما يقرب من 1471 دولارًا أمريكيًا.

وكانت الشركة الصينية الأولى التي أطلقت هاتفًا بشاشة قابلة للطي ومتوفر تجاريًا في العالم يسمى (Royole Flexpai)، بحيث سبقت سامسونج وهواوي.

ووعدت الشركة في شهر مارس بتحسين الفكرة مع (FlexPai 2) الجديد، وبينما تقوم الشركة في الغالب بمشاركة الصور الممنتجة حاسوبيًا فقط بدلاً من الصور الفعلية، يمكنك مشاهدة عرض توضيحي للهاتف ممتد لنحو 38 دقيقة.

ويأتي الهاتف بشاشة بسماكة 6.3 مم عند فتحها و 12.8 مم عند طيها، وفي حين أنها ليست نحيفة مثل شاشة (Surface Duo) المزدوج الشاشة، إلا أنها تبدو أقل سماكة من شاشة (Galaxy Z Fold 2) البالغة 6.9 مم عند فتحها و 16.8 مم عند طيها.

وتدعي (Royole) أن المفصلة الجديدة المصممة خصيصًا لها لا تتضمن فجوة.

وقد تكون هذه الشاشة بقياس 7.8 إنشات نقطة ضعف، حيث لا تقول (Royale) شيئًا عن الزجاج، لذلك من المفترض أنه بلاستيك، مع دقة تبلغ 1920×1440 بكسل، أقل بالمقارنة مع منافسيها سامسونج ومايكروسوفت.

وتبدو بقية المواصفات تنافسية إلى حد ما، حيث هناك معالج (Snapdragon 865) الرائد مع 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة تخزين 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت، وبطارية بسعة 4450 ميلي أمبير، ودعم لشبكات (5G).

وهناك كاميرا خلفية رباعية بعدسة أساسية بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة واسعة بدقة 16 ميجابكسل، وعدسة تقريب بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصري بقدرة 3X، وكاميرا بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي.

ويوجد أيضًا مكبرات صوت استريو، وفتحتين لبطاقة الاتصال (SIM)، ودعم لمعيار الشبكة اللاسلكية الأحدث (Wi-Fi 6)، ومنفذ (USB-C) للشحن السريع، وقالت الشركة: إن الشاشة تتحمل 1.8 مليون عملية فتح وإغلاق.

ووعدت شركة (Royole) بأن واجهة المستخدم الخاصة بها المسماة (waterOS 2.0) ستقسم الشاشة بذكاء عبر تطبيقات متعددة، وتسمح للمستخدم بالسحب والإفلات بين تلك التطبيقات.

ويتيح استخدام الشاشة المطوية الحصول على صورة مثالية، وتقول الشركة: إن واجهة المستخدم (WaterOS 2.0) تعتمد على نظام أندرويد 10.

ويكلف هاتف (FlexPai 2) بنسخة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية 11،588 يوانًا، أو ما يقرب من 1707 دولارات.





