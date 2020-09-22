جوجل توقفت عن إنتاج حاسب Pixelbook

أصبح حاسب (Pixelbook) من شركة جوجل غير متوفر الآن في المتجر، بعد ثلاث سنوات من إصداره، حيث أعلنت عنه عملاقة البحث كأول حاسب محمول من تصنيعها في شهر أكتوبر 2017، وتبعه منذ ذلك الحين (Pixel Slate) و (Pixelbook Go).

ويسرد متجر جوجل في الولايات المتحدة جميع التكوينات الثلاثة والنموذج الذي تم تجديده على أنه غير متوفر، بينما يذكر المتجر في المملكة المتحدة أنه لم يعد متاحًا، في حين أن المتجر الكندي لديه الطراز الأعلى متاح فقط، وهذه هي البلدان الثلاثة الوحيدة التي عرضت فيها جوجل جهاز كروم بوك.

وأكدت شركة جوجل أن حاسب (Pixelbook) غير متوفر الآن، وقالت: نحن فخورون بنجاح (Pixelbook)، الذي سيستمر في تلقي أحدث إصدارات نظام التشغيل وفقًا لإرشادات التحديث التلقائي.

ووجهت الشركة المشترين المحتملين إلى جهاز (Pixelbook Go)، وأوضحت أنه يوفر عناصر عالية الأداء مماثلة في شكل مألوف ومتاح ابتداءً من 649 دولارًا.

ورفضت جوجل القول صراحة: أنها أوقفت (Pixelbook)، لكن من غير المتوقع أن يعود الحاسب الأصلي مرة أخرى.

ولا يُعد حاسب (Pixelbook Go) جهازًا من فئة اثنان في واحد، ويفتقر بالتالي إلى إدخال القلم، لكنه أقل تكلفة.

ويعود تاريخ جهاز (Chrome OS) هذا إلى جهاز (Chromebook Pixel) لعام 2013 وما بعده، ويحتفظ (Pixelbook) بشاشة عرض بمعدل 3:2، وهي مثالية لتصفح الويب وتتيح لك رؤية المزيد من الصفحة.

ويصنع هذا الجهاز بمعظمه من المعدن (الألومنيوم)، وهو متوافق مع لغة تصميم هواتف بكسل (Pixel) من خلال إبراز تدرج لوني لزجاج (Gorilla Glass) مع وجود شعار “G” في الزاوية العلوية اليسرى.

ويُعد (Pixelbook) بمثابة جهاز من فئة اثنان في واحد، بحيث يمكن استخدامه كجهاز لوحي، وجرى تحسين نظام التشغيل الخاص به، ويتميز بدعم القلم الإلكتروني، وهناك حواف سوداء سميكة إلى حد ما تحيط بشاشة اللمس.

وتشمل الجوانب العتادية الأخرى منفذي (USB-C) والقدرة على النقر للحصول على تقدير تقريبي لعمر البطارية.

ومن ناحية المواصفات، يتم تشغيله بمعالجات (Intel Core) من الجيل السابع، ويبدأ الجهاز من سعر 999 دولار لمعالج (Intel Core i5) مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع (SSD).

وتحصل مقابل 200 دولار إضافيةعلى ضعف مساحة التخزين، في حين أن أفضل نسخة توفر معالج (Intel Core i7) مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت و 512 جيجابايت من مساحة التخزين من نوع (NVMe)، وذلك مقابل 1649 دولار.





