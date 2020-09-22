برنامج مكافحة الفيروسات في ويندوز 10 يحصل على ترقية ضخمة

كشفت شركة مايكروسوفت النقاب عن سلسلة من التغييرات على خدمة مكافحة الفيروسات التي تعمل في نظام ويندوز 10 والتي ستضع جميع مرافق الكشف والاستجابة (XDR) الخاصة بالشركة تحت سقف واحد.

تم الإعلان عن التغييرات التي تم إطلاقها في حدث (Ignite 2020) الخاص بالشركة، وستشهد التغييرات (Microsoft 365 Defender) المعروف باسم (Microsoft Threat Protection) و(Azure Defender) المدمجين تحت مظلة خدمة مكافحة الفيروسات (Microsoft Defender) في ويندوز 10.

تدعي الشركة أن العرض سيوفر تغطية أوسع للموارد لأي (XDR) في الصناعة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الهجمات عبر نواقل مختلفة وتقديم قرارات تلقائية حيثما أمكن ذلك.

تم أيضًا دمج (Microsoft Defender) مع أداة إدارة الأحداث ومعلومات الأمان (SIEM) الخاصة بالشركة، ويستمد (SIEM) البيانات من السحابة الأصلية من (Microsoft Defender) ومصادر أخرى لتقديم عرض شامل لكل هجوم وترتيب التهديدات حسب الأولوية في نظام التشغيل ويندوز 10.

كما أعلنت الشركة أيضًا أن ( Microsoft Defender for Endpoint) المعروف باسم (Microsoft Defender ATP) قد أصبح متوفرًا للعامة لمستخدمي نظام أندرويد وهبط في المعاينة على (iOS)، مما يعني أن الخدمة متاحة الآن عبر جميع أنظمة التشغيل الرئيسية.

على منصات الأجهزة المحمولة، ستحمي الخدمة من هجمات التصيد والتطبيقات الخطرة والملفات الضارة، ويمكن استخدامها لحجب بيانات الشركة لتقليل مخاطر الاختراق.

وفقًا لشركة مايكروسوفت، تم تصميم خطوة دمج عروض الأمان الخاصة بها لتقليل التعقيد – والمشكلات التي قد تنشأ نتيجة لذلك.

أوضح (Vasu Jakkal)، نائب الرئيس في (Microsoft Security Compliance and Identity): “لقد كافحت فرق الأمن تاريخيًا لمواكبة التهديدات والإشارات عبر خليط من الحلول غير المتكاملة التي تفشل في تغطية اتساع أعباء العمل والسحابات والأجهزة التي تعمل عليها الشركات”.

ومن خلال دمج مرافق (XDR) والتكامل مع (Azure Sentinel)، تأمل مايكروسوفت في تبسيط اكتشاف التهديدات وتحليلها وحلها – خاصة في سياق التغييرات التي أحدثها الوباء وازدهار العمل عن بُعد.

وأضاف (Vasu Jakkal): “يتعلق الأمن الرقمي بالأشخاص – إنه يتعلق بتمكين المدافعين من الدفاع عن الموظفين والبيانات والعمل والسلامة الشخصية وحمايتهم. إن الأمر يتعلق بجعل الأشخاص والمؤسسات مرنين في بيئة من التغيير غير المتوقع، مثل العمل عن بعد على نطاق واسع “.

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