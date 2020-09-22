بث ألعاب Xbox One على هاتف أندرويد مجانًا

أطلقت شركة مايكروسوفت تطبيق (Xbox) جديدًا لنظام أندرويد يتضمن تصميمًا تم إصلاحه والقدرة على تشغيل ألعاب (Xbox) التي يتم بثها مباشرة من منصة الألعاب الخاصة بك عن بُعد.

وتتيح لك ميزة اللعب عن بُعد في (Xbox)، المعروفة سابقًا باسم (Console Streaming)، الاتصال عن بُعد بمنصة (Xbox One) وتشغيل الألعاب التي سبق لك تنزيلها عليها.

ويختلف هذا عن خدمة (xCloud) من مايكروسوفت، حيث يمكن لأي شخص لديه هاتف أندرويد الآن بث جميع ألعابه مباشرة من منصة (Xbox One) الخاصة به.

وتعمل (xCloud) حاليًا مع ألعاب (Xbox Game Pass Ultimate) فقط، ويتم بث الألعاب من خوادم مايكروسوفت السحابية بدلاً من ذلك.

وإلى جانب إضافة بث الألعاب، تم أيضًا تحديث تطبيق (Xbox) لنظام أندرويد بتصميم جديد مرتبط بوضوح بتغييرات لوحة القيادة الجديدة القادمة إلى (Xbox One) و (Xbox Series X) و (Xbox Series S).

وتأتي منصة (Xbox) من الجيل التالي مع ذراع تحكم محدثة تتضمن زر مشاركة جديد، وقد تم تصميم تطبيق (Xbox) المحدث هذا لاستكمال ذلك.

ويعلمك التطبيق بمجرد الانتهاء من الالتقاط وتحميله، ويمكنك بعد ذلك مشاركته بسرعة على شبكات التواصل الاجتماعي، مثل إنستاجرام وواتساب وفيسبوك والمزيد.

وتم تصميم تطبيق (Xbox) الجديد هذا أيضًا لتسهيل إعداد منصة (Xbox Series X) أو (Xbox Series S) في شهر نوفمبر.

ويمكنك استخدام تطبيق الهاتف المحمول لتكوين الإعدادات، وذلك أثناء قيام المنصة بتنزيل التحديثات ذات الصلة.

ويدعم التطبيق أيضًا القدرة على تثبيت أي ألعاب على المنصة الخاصة بك، وإدارة مكتبة الألعاب، وتحرير مساحة التخزين، أو ببساطة استخدامه كجهاز تحكم عن بعد للتنقل عبر منصة (Xbox).

ويتوفر تطبيق (Xbox) الجديد من شركة مايكروسوفت على شكل إصدار تجريبي لهواتف أندرويد والأجهزة اللوحية من متجر جوجل بلاي (Google Play).

ولا تذكر عملاقة البرمجيات نظام (iOS) من آبل، لكن سيتم تحديث تطبيق الهاتف المحمول لآيفون قريبًا أيضًا، ومن المستبعد جدًا أن يتم تمكين البث عن بُعد لألعاب (Xbox One) كجزء من التحديث لنظام (iOS).

يذكر أن كريس نوفاك (Chris Novak)، رئيس قسم الأبحاث والتصميم في (Xbox)، قد شارك في الشهر الماضي رؤية الشركة لتجربة (Xbox) موحدة عبر الأجهزة التي تضع اللاعبين في المركز، وتمكينهم من البقاء على اتصال بألعابهم وأصدقائهم ومجتمعاتهم مع إصدار (Xbox Series X) و (Xbox Series S) في شهر نوفمبر.

وكجزء من هذه الرؤية، جاء تطبيق (Xbox) الجديد كليًا الذي ينسجم مع رؤية مايكروسوفت المتمثلة في تقديم تجربة (Xbox) موحدة.





