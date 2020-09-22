أعلنت شركة آبل خلال شهر يونيو الماضي أن المساعد الصوتي (سيري) Siri يتلقى أكثر من 25 مليار طلب شهريًا، وهو رقم كبير للغاية لأداة ظهرت للعلن قبل تسع سنوات فقط، لذلك تحرص آبل على تطوير المساعد الصوتي التابع لها بصورة دورية وإدخال المزيد من الميزات بشكل متكرر ودائم.

والآن في إصدار نظام التشغيل iOS 14 الجديد أصبح المساعد الصوتي أكثر ذكاءً وإنتاجية، حيث حصل على تصميم جديد كُليًا وأصبح يتكامل مع عدد أكبر من تطبيقات آبل الأصلية، مثل: الرسائل والخرائط، كما أضافت آبل خيارات جديدة للغة والأصوات، بالإضافة إلى القدرة على الرد على الكثير من الأسئلة بشكل أوسع.

إليك أبرز 5 تحسينات جديدة في المساعد الصوتي Siri في iOS 14:

1- واجهة جديدة كُليًا:

أعادت آبل تصميم المساعد الصوتي Siri بشكل كامل في نظام iOS 14، حيث يأتي بتصميم جديد مصغر يتيح لك الحصول على المعلومات التي تريدها وإنجاز المهام بسرعة، بينما يبقى تركيزك على ما تفعل، فعندما تطلب شيئًا من سيري الآن سيظهر لك في الجزء السفلي من الشاشة في شكل كرة ملونة بدلاً من شغل شاشة الهاتف بالكامل.

كما ستظهر لك الإجابات والنتائج كبطاقات تشبه الإشعارات أعلى الشاشة، وإذا كان لدى Siri سؤال لك أو تعليق على نتيجة ما، فسيظهر على شكل لافتة صغيرة في الجزء السفلي أعلى الكرة الملونة.

2- تسجيل الرسائل الصوتية وإرسالها:

كانت الرسائل الصوتية متاحة فقط للتسجيل والإرسال داخل تطبيق الرسائل ومحادثات iMessage، ولكن الآن، يمكن للمساعد الصوتي Siri القيام بذلك نيابة عنك في تطبيقات المراسلة التابعة لجهات خارجية المدعومة من خلال SiriKit.

فقط اطلب من المساعد الصوتي Siri “إرسال رسالة صوتية إلى [الاسم]”، وسيقوم بعد ذلك بتسجيل الرسالة الصوتية ويمنحك خيار الاستماع أو إعادة التسجيل أو الإلغاء أو الإرسال إلى جهة الاتصال.

3- الترجمة الى المزيد من اللغات:

لطالما كان المساعد الصوتي Siri قادرًا على الترجمة من لغة إلى أخرى، لكن مع إصدار نظام التشغيل iOS 14 يأتي بالمزيد من الخيارات مع دعم لأكثر من 65 لغة، وتم تصميم تطبيق الترجمة الجديد الذي يستخدمه Siri في هذه الحالات للمحادثات، مما يعني أن الترجمات ليست آلية كما كانت سابقًا، ولن تكون مضطرًا للاتصال بالإنترنت في هاتف آيفون لاستخدام المساعد الصوتي Siri.

4- المزيد من الأصوات بلغات مختلفة:

في إصدار نظام التشغيل iOS 13 يستخدم المساعد الصوتي Siri تقنية (Natural Text to Speech) للحصول على أصوات طبيعية للغة الإنجليزية فقط، ولكن في إصدار iOS 14 يتم دعم المزيد من اللغات، من ضمنها: الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والصينية واليابانية.

5- التعرف على التذكيرات المحتملة في البريد الإلكتروني:

وفقًا لشركة آبل يتمكن المساعد الصوتي الآن من التعرف على التذكيرات المحتملة في رسائل البريد الإلكتروني الجديدة ويقترح عليك إضافتها إلى تطبيق (التذكيرات) Reminders، وبالرغم من وجود هذه الميزة سابقا إلا أنها الآن تتم آليًا وليس يدويًا.





