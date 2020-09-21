Realme تعلن عن Narzo 20A و Narzo 20 و Narzo 20 Pro

أطلقت شركة (Realme) الصينية سلسلتها الجديدة (Narzo 20)، بحيث تتضمن السلسلة الجديدة (Narzo 20) و (Narzo 20 Pro) و (Narzo 20A)، إلى جانب واجهة المستخدم (Realme UI 2.0) القائمة على أندرويد 11.

وجاء إطلاق السلسلة الجديدة بعد وقت قصير من إطلاق (Realme 7) و (Realme 7 Pro) وبعد أن أطلقت الشركة في شهر مايو 2020 سلسلة (Narzo) في الهند مع (Narzo 10) و (Narzo 10A).

وتوسع شركة (Realme) محفظتها بشكل كبير في الهند، مستفيدة من النجاح في قطاع الهواتف المنخفضة التكلفة.

Narzo 20A:

يشبه هذا الهاتف إلى حد كبير الهاتف السابق (Narzo 10A) بكاميراته العمودية في الخلف والنتوء ضمن الشاشة التي تأتي بقياس 6.5 إنشات وبدقة 1600×720 بكسل، مع معالج (Snapdragon 665).

وهناك كاميرا خلفية ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة 12 ميجابكسل وعدسة ثانية بالأبيض والأسود بدقة 2 ميجابكسل وعدسة ثالثة ريترو بدقة 2 ميجابكسل، وتعمل هذه العدسات كإضافة للفلاتر وأوضاع البورتريه في تطبيق الكاميرا.

ويأتي (Narzo 20A) ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير لا تتمتع بشحن سريع ويتم شحنها عبر منفذ (microUSB) وتوفر الشحن العكسي، ويتوفر الهاتف بخيار 3/32 جيجابايت أو 4/64 جيجابايت، وتبدأ الأسعار من 115 دولار وتصل إلى 130 دولار.

(Narzo 20):

يأتي الهاتف بشاشة بقياس 6.5 إنشات مع نتوء وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، ومعالج (Helio G85) من ميدياتيك، إلى جانب 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت لمساحة التخزين القابلة للتوسعة باستخدام بطاقة (microSD).

وهناك كاميرا خلفية ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة ثانية بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ثالثة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

ويحتوي (Narzo 20) أيضًا على شحن لاسلكي عكسي، لكن (Realme) أضافت بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير مع شحن سريع بقوة 18 واط عبر منفذ (USB-C)، وتبدأ الأسعار من 145 دولار وتصل إلى 155 دولار.

Narzo 20 Pro

يحتوي (Narzo 20 Pro) على مجموعة شرائح (Helio G95) وشحن (SuperDart) بقوة 65 واط، وهناك 6 أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، إلى جانب 64 أو 128 جيجابايت من مساحة التخزين.

ويتميز بشاشة بقياس 6.5 إنشات مع معدل تحديث 90 هرتز، ويوجد نتوء صغير في الزاوية اليسرى العليا من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل مع مستشعر (Sony IMX471).

وهناك كاميرا خلفية رباعية بعدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة ثانية بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ثالثة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وعدسة رابعة بالأبيض والأسود بدقة 2 ميجابكسل.

وأضافت الشركة بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، وتبدأ الأسعار من 205 دولار وتصل إلى 230 دولار.





