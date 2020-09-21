OnePlus 8T قادم قريبًا مع تشويق أمازون للإطلاق

من المفترض أن يتم الكشف عن هاتف (OnePlus 8T) في الأسواق العالمية في الأسابيع المقبلة، ويبدو أن الإطلاق الهندي قد لا يكون بعيدًا جدًا أيضًا، حيث بدأت منصة أمازون في الهند بالتشويق لعملية الإطلاق.

وجرى ذكر هاتف (OnePlus 8T) رسميًا لأول مرة في إعلان متلفز خلال المباراة الافتتاحية في الدوري الهندي الممتاز في عطلة نهاية الأسبوع.

كما قامت أمازون بعد فترة وجيزة بالتشويق للهاتف عبر منصة تويتر، ونشرت صفحة خاصة بالهاتف عبر موقعها تقول: (OnePlus 8T) قادم قريبًا، مع اختبار صغير للفوز بالهاتف.

وظهرت أيضًا صفحة مخصصة لجهاز (OnePlus 8T 5G) على موقع ون بلس في الهند، وتشغل الصفحة عرض ترويجي حيث يمكن للأشخاص المشاركة في السحب للفوز بالهاتف الرائد القادم.

وتتضمن صفحة الويب أيضًا إعلانًا تشويقيًا لجهاز (OnePlus 8T 5G) بطولة سفير علامة ون بلس التجارية روبرت داوني (Robert Downey).

ولم يتم مشاركة أي معلومات جديدة حتى الآن، وفي حال صدقت التسريبات السابقة، فإن شركة ون بلس تستعد لإطلاق (OnePlus 8T) في 14 أكتوبر على مستوى العالم، أي بعد ستة أشهر بالضبط من الكشف عن (OnePlus 8) في شهر أبريل.

ووفقًا للمعلومات المتاحة حاليًا، لن يكون هناك (OnePlus 8T Pro)، وسينتقل (OnePlus 8T) إلى شاشة (Fluid AMOLED) بقياس 6.55 إنشات وبدقة +Full HD وبمعدل تحديث 120 هرتز.

ومن المحتمل أن يتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح (Snapdragon 865)، لكن بعض الشائعات تشير إلى تضمين (Snapdragon 865 Plus).

وقد تختلف الكاميرا قليلًا بالمقارنة مع الهاتف السابق، بحيث يأتي الهاتف الجديد بكاميرا خلفية رباعية، بعدسة أساسية بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة واسعة للغاية بدقة 16 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

ومن المتوقع حصول الشحن على ترقية كبرى، حيث من المتوقع أن يدعم الجهاز تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط، إلى جانب تحديث على مستوى التصميم.

ووفقًا للتقارير، يمكن للهاتف أن يجلب معه 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 128 جيجابايت من ذاكرة التخزين، مع بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير.

وتشير المعلومات إلى إمكانية الإعلان عن بعض المنتجات الأخرى في الحدث نفسه، وأبرزها سماعات (OnePlus Buds Z)، وبناءً على الاسم، يبدو أنها ستكون نسخة منخفضة التكلفة من سماعات (OnePlus Buds) الصادرة في وقت سابق من هذا العام.

ويشهد سوق الهواتف الذكية حالة من التخبط هذا العام، حيث ظهرت أنواع جديدة من الأجهزة، مثل الأجهزة القابلة للطي والأجهزة ذات الشاشات الدوارة، كما تسببت جائحة فيروس كورونا في حدوث فوضى بالجداول الزمنية وخطط العمل.