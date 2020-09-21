6 من أهم الميزات الجديدة في واجهة أوبو ColorOS 11

أعلنت شركة (أوبو) Oppo خلال الأسبوع الماضي عن إطلاق الإصدار التجريبي من واجهة المستخدم الخاصة بهواتفها (ColorOS 11) الذي يستند إلى نظام أندرويد 11، مع العديد من الميزات والتحسينات الجديدة، وذلك خلال مؤتمر عقدته عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا (COVID-19).

طرحت أوبو إصدار (ColorOS 7.0) المستند إلى نظام أندرويد 10 خلال شهر مارس الماضي، وبعد أقل من 7 أشهر قامت بطرح الإصدار التجريبي من (ColorOS 11) الذي يستند إلى نظام أندرويد 11 بعد أيام قليلة من إطلاق جوجل للنظام، ومن المقررر أن تُطلق الإصدار النهائي المستقر قبل نهاية عام 2020.

تقول أوبو: “إن إطلاق إصدار (ColorOS 11) السريع الذي جاء في أعقاب إطلاق جوجل لنظام أندرويد 11 يعتبر نتيجة تعاون وثيق بين الشركتين لتحقيق الإطلاق في وقت قياسي، لمساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة من هواتفهم وتخصيص تجربتهم بالكامل”.

وعلى الرغم من أن المدة بين الإصدارين أقل من 7 أشهر إلا أن أوبو تمكنت من إضافة مجموعة من الميزات الجديدة إلى واجهة (ColorOS 11) لتطويرها، وتعاونت مع جوجل لدمج جميع الميزات الجديدة في أندرويد 11 مع الحفاظ على جمالياته المرئية، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بطرق أسهل لإدارة المحادثات والإشعارات، وميزات الخصوصية، بالإضافة إلى ميزات جديدة أكثر إثارة.

سنستعرض اليوم أهم 6 ميزات جديدة في واجهة أوبو ColorOS 11 المستندة إلى نظام أندرويد 11:

1- ميزات جديدة تركز على الخصوصية:

قدمت جوجل الكثير من الميزات في أندرويد 11 التي تسهل عليك إدارة المحادثات والإشعارات، بالإضافة إلى ميزات الخصوصية والأمان التي تتيح لك إعطاء التطبيقات الإذن لمرة واحدة للوصول إلى الكاميرا والميكروفون والموقع الجغرافي، وميزة إعادة تعيين الأذونات للتطبيقات التي لم تستخدمها منذ فترة.

لكن أوبو أضافت ميزة جديدة في واجهة (ColorOS 11) تركز على الخصوصية والأمان تُسمى (Private System) تتيح لك إنشاء حساب مستخدم ثانٍ في هاتفك يضم نسخته الخاصة من التطبيقات والبيانات التي تعمل بشكل مستقل.

وستحتاج إلى استخدام رمز PIN وبصمة إصبع مختلفين لتسجيل الدخول إلى هذا الحساب، وهو يعد طريقة رائعة لفصل ملفات العمل والملفات الشخصية، وتخصيص هاتفك كما يناسبك.

أضافت أوبو أيضًا الكثير من التحسينات إلى واجهة ColorOS 11، حيث عملت على تعزيز استخدام الذاكرة بنسبة 45%، مما أدى إلى زيادة معدل الاستجابة بنسبة 32%، ومعدل الإطارات بنسبة 17%، وتعتبر هذه التحسينات حلًا مثاليًا لهواتف أوبو التي لا تدعم شاشتها معدل التحديث العالي 120 هرتزًا.

2- الوضع الداكن القابل للتخصيص:

أصبح الوضع الداكن ميزة أساسية في نظام أندرويد منذ إطلاق إصدار أندرويد 10، وقد أضافت أوبو المزيد من خيارات التخصيص للميزة في واجهة (ColorOS 11)، حيث ستتمكن الآن من الاختيار بين 3 مستويات للون الأسود، هي: الأول: (مُحسّن) Enhanced وهو الوضع الداكن الافتراضي، والثاني: (متوسط) Medium يوفر لك نظام ألوان أفتح قليلًا، والثالث: يسمى (Gentle) يوفر لك نظام ألوان رمادي.

ستقوم واجهة المستخدم بضبط الخلفيات والأيقونات تلقائيًا بناءً على الخيار الذي تختاره، كما تتيح لك واجهة (ColorOS 11) تخصيص الوضع أكثر وفقًا لما يناسبك، حيث يمكنك جدولة تشغيل الوضع الداكن من غروب الشمس إلى شروقها أو إعداد جدول مخصص.

3- إنشاء الخلفيات ونغمات الرنين وأنماط (AOD) الخاصة بك:

تدعم واجهة (ColorOS 11) أدوات قوية تتيح لك إنشاء الخلفيات والسِمات ونغمات الرنين وأنماط الرموز وكذلك أنماط (العرض الدائم) Always On Display – التي تُعرف اختصارًا باسم (AOD) – وهي أنماط المعلومات التي تظهر دائمًا في شاشة قفل الهاتف، مثل: الساعة والتقويم، ونسبة شحن البطارية، وغيرها.

لإنشاء خلفية فريدة؛ كل ما عليك فعله هو تحميل صورة وستقوم خوارزمية مخصصة بتحليل الألوان والتوصل إلى خلفيات مميزة، كما تتيح لك واجهة (ColorOS 11) تخصيص ألوان الخطوط.

4- إيماءة جديدة للترجمة الفورية:

We are combining 2 iconic features from OPPO and Google and developed the 3-finger translate, powered by Google Lens. Take a screenshot with the 3-finger gesture and instantly translate the content to any language. How would you use this feature? Share below! #OPPOColorOS11 pic.twitter.com/tIwvuG2gVp — ColorOS (@colorosglobal) September 14, 2020

أتاحت أوبو في واجهة (Color OS 7) إمكانية حفظ لقطة للشاشة من خلال التمرير لأسفل بثلاثة أصابع، وفي واجهة (ColorOS 11) قامت بتحسين الميزة لتتيح لك إيماءة الأصابع الثلاثة حفظ لقطة للشاشة وترجمة المحتوى إلى أي لغة فوريًا.



تقول أوبو: “إنها شاركت في إنشاء هذه الميزة الخاصة مع جوجل، وهي طريقة رائعة للحصول على ترجمة دون الحاجة إلى التوجه إلى الترجمة”. كما دمجت تطبيق (ترجمة جوجل) في الشريط الجانبي الذكي لتسهيل الوصول إليه.

5- نوافذ عائمة لأداء المهام المتعددة بشكل أفضل:

تُعتبر النوافذ العائمة ميزة رائعة لتعدد المهام، وتأتي واجهة أوبو (ColorOS 11) مع ميزة جديدة تُسمى (FlexDrop) تتيح لك تغيير حجم التطبيق ليلائم أي مكان على الشاشة، ثم يمكنك بعد ذلك وضع التطبيق فوق أي تطبيق تقوم بتشغيله، حيث يمكنك مشاهدة مقطع فيديو في يوتيوب أثناء تصفح فيسبوك.

6- وضع توفير طاقة البطارية:

تأتي واجهة (ColorOS 11) مع وضع (توفير طاقة البطارية) Power Saving Mode مدمج، يتيح لك اختيار 6 تطبيقات لتشغيلها عند انخفاض البطارية، ويقوم بإيقاف تشغيل كل شيء في الخلفية لتوفير الطاقة.

تقدم أوبو أيضًا ميزة (Battery Guard) التي تساعد في إطالة عمر بطارية هاتفك، عند توصيل هاتفك بالشاحن ليلاً يتم شحن البطارية إلى نسبة 80%، ثم شحن نسبة 20% المتبقية قبل الاستيقاظ مباشرة، مما يضمن عدم توصيل هاتفك بالشاحن طول الليل.