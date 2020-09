6 من أهم الميزات الجديدة في واجهة أوبو ColorOS 11

أعلنت شركة (أوبو) Oppo خلال الأسبوع الماضي عن إطلاق الإصدار التجريبي من واجهة المستخدم الخاصة بهواتفها (ColorOS 11) الذي يستند إلى نظام أندرويد 11، مع العديد من الميزات والتحسينات الجديدة، وذلك خلال مؤتمر عقدته عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا (COVID-19).

طرحت أوبو إصدار (ColorOS 7.0) المستند إلى نظام أندرويد 10 خلال شهر مارس الماضي، وبعد أقل من 7 أشهر قامت بطرح الإصدار التجريبي من (ColorOS 11) الذي يستند إلى نظام أندرويد 11 بعد أيام قليلة من إطلاق جوجل للنظام، ومن المقررر أن تُطلق الإصدار النهائي المستقر قبل نهاية عام 2020.

تقول أوبو: “إن إطلاق إصدار (ColorOS 11) السريع الذي جاء في أعقاب إطلاق جوجل لنظام أندرويد 11 يعتبر نتيجة تعاون وثيق بين الشركتين لتحقيق الإطلاق في وقت قياسي، لمساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة من هواتفهم وتخصيص تجربتهم بالكامل”.

وعلى الرغم من أن المدة بين الإصدارين أقل من 7 أشهر إلا أن أوبو تمكنت من إضافة مجموعة من الميزات الجديدة إلى واجهة (ColorOS 11) لتطويرها، وتعاونت مع جوجل لدمج جميع الميزات الجديدة في أندرويد 11 مع الحفاظ على جمالياته المرئية، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بطرق أسهل لإدارة المحادثات والإشعارات، وميزات الخصوصية، بالإضافة إلى ميزات جديدة أكثر إثارة.

سنستعرض اليوم أهم 6 ميزات جديدة في واجهة أوبو ColorOS 11 المستندة إلى نظام أندرويد 11:

قدمت جوجل الكثير من الميزات في أندرويد 11 التي تسهل عليك إدارة المحادثات والإشعارات، بالإضافة إلى ميزات الخصوصية والأمان التي تتيح لك إعطاء التطبيقات الإذن لمرة واحدة للوصول إلى الكاميرا والميكروفون والموقع الجغرافي، وميزة إعادة تعيين الأذونات للتطبيقات التي لم تستخدمها منذ فترة.

لكن أوبو أضافت ميزة جديدة في واجهة (ColorOS 11) تركز على الخصوصية والأمان تُسمى (Private System) تتيح لك إنشاء حساب مستخدم ثانٍ في هاتفك يضم نسخته الخاصة من التطبيقات والبيانات التي تعمل بشكل مستقل.

وستحتاج إلى استخدام رمز PIN وبصمة إصبع مختلفين لتسجيل الدخول إلى هذا الحساب، وهو يعد طريقة رائعة لفصل ملفات العمل والملفات الشخصية، وتخصيص هاتفك كما يناسبك.

أضافت أوبو أيضًا الكثير من التحسينات إلى واجهة ColorOS 11، حيث عملت على تعزيز استخدام الذاكرة بنسبة 45%، مما أدى إلى زيادة معدل الاستجابة بنسبة 32%، ومعدل الإطارات بنسبة 17%، وتعتبر هذه التحسينات حلًا مثاليًا لهواتف أوبو التي لا تدعم شاشتها معدل التحديث العالي 120 هرتزًا.

أصبح الوضع الداكن ميزة أساسية في نظام أندرويد منذ إطلاق إصدار أندرويد 10، وقد أضافت أوبو المزيد من خيارات التخصيص للميزة في واجهة (ColorOS 11)، حيث ستتمكن الآن من الاختيار بين 3 مستويات للون الأسود، هي: الأول: (مُحسّن) Enhanced وهو الوضع الداكن الافتراضي، والثاني: (متوسط) Medium يوفر لك نظام ألوان أفتح قليلًا، والثالث: يسمى (Gentle) يوفر لك نظام ألوان رمادي.

ستقوم واجهة المستخدم بضبط الخلفيات والأيقونات تلقائيًا بناءً على الخيار الذي تختاره، كما تتيح لك واجهة (ColorOS 11) تخصيص الوضع أكثر وفقًا لما يناسبك، حيث يمكنك جدولة تشغيل الوضع الداكن من غروب الشمس إلى شروقها أو إعداد جدول مخصص.

تدعم واجهة (ColorOS 11) أدوات قوية تتيح لك إنشاء الخلفيات والسِمات ونغمات الرنين وأنماط الرموز وكذلك أنماط (العرض الدائم) Always On Display – التي تُعرف اختصارًا باسم (AOD) – وهي أنماط المعلومات التي تظهر دائمًا في شاشة قفل الهاتف، مثل: الساعة والتقويم، ونسبة شحن البطارية، وغيرها.

لإنشاء خلفية فريدة؛ كل ما عليك فعله هو تحميل صورة وستقوم خوارزمية مخصصة بتحليل الألوان والتوصل إلى خلفيات مميزة، كما تتيح لك واجهة (ColorOS 11) تخصيص ألوان الخطوط.

We are combining 2 iconic features from OPPO and Google and developed the 3-finger translate, powered by Google Lens. Take a screenshot with the 3-finger gesture and instantly translate the content to any language. How would you use this feature? Share below! #OPPOColorOS11 pic.twitter.com/tIwvuG2gVp

— ColorOS (@colorosglobal) September 14, 2020