قامت شركة آبل بتحديث تطبيق الموسيقى التابع لها (آبل ميوزك) Apple Music في إصدار نظام التشغيل (آي أوإس 14) iOS 14 بشكل شامل، حيث قامت بتحديث آلية عمل علامات التبويب الرئيسية في التطبيق، ويتضمن ذلك: علامات (استمع الآن) Listen Now و (البحث) Search و (التشغيل التلقائي) Autoplay بالإضافة إلى تضمين ميزة (تصفية المكتبة) Library Filtering للعثور على الفنان أو ألبوم الموسيقى بسرعة.

4 ميزات جديدة في تطبيق آبل ميوزك وكيفية استخدامها :

1- إعادة تصميم علامة تبويب (استمع الآن):

قامت آبل بإعادة تصميم علامة التبويب (استمع الآن) Listen Now التي تظهر في الصفحة الرئيسية للتطبيق، والتي كانت تُسمى سابقًا (من أجلك) For You بشكل كامل لتكون بمثابة متجر لموسيقاك، ويمكنك تخصيصها حسب رغبتك، كما تتضمن توصيات تساعدك على اكتشاف الموسيقى الجديدة بسرعة.

تضم علامة التبويب الجديدة جميع اختيارات الموسيقى المفضلة للمستخدم، من ضمنها الفنانين وقوائم التشغيل والموسيقى التي تم تشغيلها في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى التوصيات التي يقدمها التطبيق لك، كما يتيح لك قسم (Top Picks) في أعلى النافذة اقتراحات لما يتم تشغيله، مثل: الألبومات الجديدة أو أكثر الأغاني استماعًا أو فنان مميز بناءً على عادات الاستماع الخاصة بك.

ومع استمرار المستخدم في استخدام تطبيق آبل ميوزك ستتغير الاختيارات الموجودة في علامة التبويب (استمع الآن)، وينطبق هذا على كل من الموسيقى والفنانين الذين يظهرون فيها، بالإضافة إلى كيفية ترتيبهم داخل علامة التبويب، مع ظهور الموسيقى والفنانين الأكثر استماعًا في الأعلى.

2 – اعادة تصميم علامة تبويب (البحث):

يمكن الآن للمستخدمين الذين يبحثون عن الموسيقى في تطبيق آبل ميوزك الاستفادة من التغييرات الجديدة في علامة تبويب (البحث) Search للعثور على الموسيقى التي يريدونها بشكل أفضل، وذلك من خلال مربع البحث الذي يمكن استخدامه للعثور على المسارات الموسيقية أو حلقات Podcast عبر كل من تطبيق آبل ميوزك أو داخل مكتبة المستخدم.

ويمكن أن تتضمن مصطلحات البحث اسم الفنان أو الأغنية أو الألبوم أو المؤلف الموسيقي أو قائمة التشغيل أو كلمات الأغنية وغيرها من البيانات الوصفية الأخرى.

3- ميزة (تصفية المكتبة) Library Filtering:

سابقًا كان يجب على المستخدم التمرير إلى ما لا نهاية في مكتبة الموسيقى للعثور على الألبوم أو الفنان الذي يريد الاستماع إليه أو استخدام علامة تبويب (البحث)، الآن مع إصدار نظام التشغيل iOS 14 أصبح الأمر أكثر سهولة من خلال استخدام ميزة (تصفية المكتبة) Library Filtering للعثور ما يريده.

لكن هذه الميزة من الميزات الخفية في التطبيق، ولاستخدامها يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق آبل ميوزك، ثم اضغط على علامة تبويب (المكتبة) Library.

حدد القسم الذي تريد البحث فيه، مثل: الألبومات أو الأغاني.

اسحب للأسفل لإظهار مربع البحث، ثم أدخل مصطلحات البحث الخاصة بك، وستتم تصفية النتائج تلقائيًا.

4- ميزة (التشغيل التلقائي) Auto Play:

بالنسبة لأولئك الذين يريدون فقط الاستماع إلى الموسيقى في تطبيق آبل ميوزك في الخلفية، قد لا تكون قائمة التشغيل التي أنشأوها طويلة للغاية مما يضطرون معها إلى إنشاء قوائم تشغيل بمجرد انتهاء الاستماع إلى القائمة السابقة.

في إصدار نظام التشغيل iOS 14 قامت آبل بإصلاح هذه المشكلة من خلال إضافة ميزة التشغيل التلقائي التي تعمل على تشغيل الموسيقى من دون توقف. فعندما تصل إلى نهاية أغنية أو قائمة تشغيل، تبحث الميزة عن الأغاني المماثلة لمواصلة تشغيل الموسيقى.

ولتفعيل هذه الميزة، اتبع الخطوات التالية:

ابدأ تشغيل أي أغنية أو ألبوم أو قائمة تشغيل تريد استخدام التشغيل التلقائي معها.

اضغط على عنوان الأغنية في أسفل الشاشة.

اضغط على زر عرض قائمة التشغيل وهو عبارة عن الخطوط الأفقية الثلاثة في أسفل يمين الشاشة.

اضغط على رمز (علامة اللانهاية ∞) الذي يوجد على يمين عنوان (تشغيل التالي) Playing Next.