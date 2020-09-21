يجعل تطبيق (Notes) على هاتف آيفون أو أجهزة آيباد تدوين الملاحظات ومواكبة قوائم المهام أسهل من أي وقت مضى، والآن بفضل بعض التغييرات القادمة في نظام iOS 14، لديك الكثير من الخيارات لمشاركة ملاحظاتك أيضًا.

كيفية مشاركة ملاحظاتك على هاتف آيفون أو جهاز آيباد:

انتقل إلى تطبيق (Notes) على هاتف آيفون أو أجهزة آيباد.

حدد المجلد حيث توجد ملاحظتك.

اضغط على الملاحظة التي تريد مشاركتها.

اضغط على قائمة الإجراءات، أي النقاط الثلاث في أعلى الزاوية اليمنى من شاشتك.

حدد مشاركة الملاحظة.

يمكنك مشاركة الملاحظة عن طريق دعوة الناس، لذلك حدد كيف تريد إرسال تلك الدعوات.

يمكنك أيضًا استخدام (خيارات المشاركة) للسماح للأشخاص بإجراء تغييرات على ملاحظاتك.

كيفية إرسال نسخة من ملاحظاتك:

انتقل إلى تطبيق (Notes) على هاتف آيفون أو أجهزة آيباد.

حدد المجلد حيث توجد ملاحظتك.

اضغط على الملاحظة التي تريد إرسالها.

اضغط على قائمة الإجراءات، أي النقاط الثلاث في اعلى الزاوية اليمنى من شاشتك.

حدد إرسال نسخة.

اختر كيف تريد إرسال نسخة من ملاحظتك.

ما الفرق بين مشاركة ملاحظة وإرسال نسخة؟

عند استخدام خيار مشاركة الملاحظة، فأنت تمنح الأشخاص حق الوصول إلى ملاحظاتك الخاصة، فأنت ترسل دعوة تتيح للمستخدمين الآخرين عرض الملاحظة التي شاركتها ورؤية أي تغييرات تجريها بمجرد حدوثها، كما يمكنك أيضًا السماح لهم بتعديل تلك الملاحظة، لكن يمكنك فقط استخدام هذا الخيار مع أي ملاحظات قمت بتخزينها على (iCloud).

من ناحية أخرى، يتيح لك إرسال نسخة من ملاحظتك إرسال نسخة من النص في ملاحظة معينة فقط، حيث سيتمكن المستلم من الوصول فقط إلى النص المنسوخ الذي ترسله ولن يتمكن من إجراء أي تغييرات على الملاحظة الأصلية، بالإضافة إلى ذلك، في خيار إرسال نسخة، ستجد خيار طباعة ملاحظتك من هاتف آيفون أو أجهزة آيباد.

كيفية طباعة الملاحظات:

انتقل إلى تطبيق (Notes) على هاتف آيفون أو أجهزة آيباد.

حدد المجلد حيث توجد ملاحظتك.

اضغط على الملاحظة التي تريد طباعتها.

اضغط على قائمة الإجراءات، أي النقاط الثلاث في أعلى الزاوية اليمنى من شاشتك.

حدد إرسال نسخة.

حدد طباعة.

حدد الطابعة التي ترغب في استخدامها.

اضغط على طباعة.

تعد طباعة ملاحظاتك أمرًا سهلاً للغاية، ولكنك تحتاج إلى طابعة جيدة للقيام بذلك.





