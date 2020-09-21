يأتي نظام التشغيل (آيباد أوإس 14) iPadOS 14 الخاص بأجهزة آيباد اللوحية من آبل بميزة مدمجة تُسمى (Scribble) توفر طريقة جديدة تمامًا للعمل مع الملاحظات المكتوبة بخط اليد، حيث تسمح للمستخدمين بالكتابة يدويًا في أي حقل نصي باستخدام قلم آبل الذكي (Apple Pencil)، ثم سيتم تحويله تلقائيًا إلى نص مكتوب، مما يجعل إجراءات، مثل: الرد على رسالة في iMessage، أو البحث في متصفح سفاري سريعة وسهلة.

إليك ماهي ميزة Scribble في iPadOS 14 وكيف يمكنك استخدامها؟

تُعد ميزة (Scribble) أحدث محاولة من آبل لتحسين كيفية استخدام جهاز آيباد اللوحي للإنتاجية، وذلك من خلال تقليل الحاجة إلى استخدام لوحة المفاتيح لإدخال النصوص، حيث تعتمد في عملها على تقنيات التعلم الآلي التعرف على النصوص المكتوبة بخط اليد باستخدام قلم آبل الذكي وتحويلها الى نصوص مكتوبة.



فعادةً، إذا كنت تريد إدخال نص في البحث في أحد التطبيقات، أو تريد تغيير نص في مستند، فسيتعين عليك اللجوء إلى لوحة مفاتيح الجهاز الافتراضية أو إحدى لوحات المفاتيح الخارجية لإجراء التغييرات اللازمة، وقد يكون هذا مرهقًا للمستخدمين.

ولكن من خلال تفعيل ميزة (Scribble) يمكن الآن الكتابة يدويًا بقلم آبل الذكي وسيقوم نظام التشغيل بترجمة الإدخال إلى نص مكتوب يمكن للتطبيق قراءته بسرعة وسهولة.

كيفية تفعيل الميزة في جهاز آيباد:

افتح تطبيق (الإعدادات) في جهاز آيباد اللوحي.

قم بالتمرير للأسفل واختر (قلم آبل الذكي) Apple Pencil.

فعّل خيار (Scribble) من خلال الضغط على زر التشغيل المجاور له .

هذا كل شيء، حيث يؤدي تفعيل الميزة أيضًا إلى عرض قسم إضافي أسفل مفتاح التبديل بعنوان (Try Scribble) يتيح لك معرفة الوظائف الأساسية للميزة عند استخدامها مع قلم آبل الذكي.

كيف تبدأ في استخدام ميزة Scribble في جهاز آيباد:

استخدم قلم آبل الذكي للمس مربع إدخال النص أو مربع البحث في التطبيق.

لا تضغط ثم تكتب، بل ابدأ الكتابة على الفور.

بعد الكتابة، انتظر بضع ثوان حتى يتم تحويل الإدخال إلى نص ووضعه في حقل النص.

تتعرف الميزة على الخط المكتوب باليد بسرعة وتعمل بشكل جيد جدًا معظم الوقت، ولكن يجب أن تضع في اعتبارك أن وظيفة التعرف على خط اليد تعتمد على مهارات المستخدم في الكتابة باليد، لذلك إذا فشلت في التعرف على خط اليد فمن المحتمل أنه غير واضح للغاية.

كما سيؤدي استخدام ميزة (Scribble) في مربع النص إلى تفعيل شريط أدوات عائم تلقائيًا يوفر بعض الخيارات، مثل: زر للتراجع عن النص والإجراءات المكتوبة، وزر آخر لإعادتها، وزر لاستدعاء لوحة المفاتيح الافتراضية، بينما يوفر زر النقاط الثلاثة خيارات لتصغير شريط الأدوات تلقائيًا، والوصول إلى إعدادات القلم الذكي في تطبيق الإعدادات.





