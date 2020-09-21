كيف يمكنك أخذ لقطة لشاشة آيفون عن طريق النقر على الجزء الخلفي؟

طرحت شركة آبل خلال الأسبوع الماضي الإصدار النهائي من نظام التشغيل (iOS 14) لهواتف آيفون المؤهلة، لذلك إذا كنت تستخدم هاتف (iPhone 6s) أو أي طراز أحدث فيمكنك الآن تثبيت نظام التشغيل الجديد في هاتفك، ومن ثم يمكنك الوصول إلى كافة الميزات الجديدة.

يضم نظام التشغيل (iOS 14) مجموعة متنوعة من الميزات الجديدة، منها: إعادة تصميم الشاشة الرئيسية لهاتف آيفون، ومكتبة التطبيقات التي تعمل على تجميع التطبيقات في مجلدات خاصة، وتحسينات في المساعد الصوتي (سيري)، بالإضافة القدرة على فتح سيارتك باستخدام آيفون، وغير ذلك الكثير.

كما أضافت آبل في نظام (iOS 14) ميزة جديدة إلى ميزات قسم إمكانية الوصول (Accessibility) تُسمى (Back tap) تتيح لك تنفيذ إجراءات مختلفة من خلال النقر المزدوج على الجزء الخلفي من هاتف آيفون، أو النقر ثلاث مرات.

كيف تعمل ميزة (Back tap)؟

تعتمد ميزة (Back tap) في عملها على الجيروسكوب، ومقياس التسارع، ومستشعرات الحركة الموجودة في هاتف آيفون الخاص بك لاكتشاف هل النقر على الجزء الخلفي للهاتف، لذلك فهذه الميزة تعمل بشكل جيد حتى إذا كنت تستخدم حافظة سميكة لهاتفك.

تساعدك ميزة (Back tap) على ربط خيارات النقر المزدوج أو الثلاثي مع مجموعة من مهام النظام، مثل: أخذ لقطة للشاشة، أو قفل هاتفك، أو تفعيل الوضع الصامت، أو تغيير مستوى الصوت، بالإضافة إلى تشغيل تطبيقات معينة مثل مساعد جوجل.

قائمة هواتف آيفون التي تدعم ميزة Back Tap:

لا تدعم كل هواتف آيفون المؤهلة للحصول على نظام التشغيل (iOS 14) ميزة (Back Tap)، ولكن الميزة تعمل فقط على طرز آيفون التالية:

إليك كيفية استخدام الميزة لحفظ لقطة لشاشة هاتف آيفون بسرعة:



انتقل إلى (الإعدادات) Settings في هاتف آيفون بعد تثبيت نظام iOS 14.

اضغط على خيار (إمكانية الوصول) Accessibility.

اضغط على خيار (Touch).

مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (Back Tap)، واضغط عليه.

سيظهر لك خياران (النقر المزدوج) Double Back، أو (النقر الثلاثي) Triple Back، اضغط على الخيار الذي يناسبك منهما لإجراء مهام معينة عند الضغط على ظهر الهاتف.

بمجرد الضغط على خيار منهما ستظهر لك قائمة بالمهام التي يمكنك تخصيصها، حدد من هذه القائمة خيار (لقطة شاشة) Screenshot.

يمكنك أيضًا العودة إلى الشاشة السابقة وتعيين إجراء للنقر الثلاثي أيضًا.

بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات؛ عندما تنقر مرتين أو ثلاث مرات – بناءً على الإعداد الذي اخترته – على الجزء الخلفي من هاتف آيفون سيقوم النظام بأخذ لقطة لشاشة آيفون الحالية ويحفظها كصورة في معرض الصور.