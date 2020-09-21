كيف تستعد ليوم الجمعة السوداء Black Friday؟

يأتي يوم الجمعة السوداء (Black Friday) و(Cyber Monday) كل عام، وفي كل عام نبحث عن صفقة جيدة أو نشعر بالذعر من شراء أشياء لا نحتاجها، وليس من الضروري الانغماس في هذا الحدث السنوي المجنون، لكن إذا كنت تراقب بعض المنتجات، فإن يوم الجمعة السوداء (Black Friday) و(Cyber Monday) دائمًا ما يكون وقتًا رائعًا للبحث عن صفقة مناسبة وتوفير بعض المال.

قد يكون يوم الجمعة السوداء في الولايات المتحدة عبارة عن اقتحام للمتاجر – لكن جنوب أفريقيا تكيفت مع العصر الحديث – وعلى الرغم من أنه من المفترض أن يكون مختلفًا عن (Cyber Monday)، إلا أن معظم تجار التجزئة الكبار لديهم صفقات عبر الإنترنت من بداية أسبوع الجمعة السوداء على أي حال.

فيما يلي أفضل النصائح حول كيفية تجنب الصداع أثناء التسوق في يوم الجمعة السوداء مع زيادة فرصك في الحصول على كل ما تريد:

راقب وسائل التواصل الاجتماعي:

تبدأ المتاجر، وخاصة بائعي التجزئة الكبار عبر الإنترنت، في الترويج لصفقاتهم قبل أسبوع من يوم الجمعة السوداء. ونتيجة لذلك، من الجيد أن تراقب حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة متى يطرحون التخفيضات بالضبط وربما تلقي نظرة على بعض المعاينات السريعة التي قد يفوتها الآخرون.

فكرة جيدة أخرى هي الاشتراك في النشرات الإخبارية للمتجر، فعادةً ما يكون هذا مجرد فخ لإغرائك بالشراء بصفقات أصغر ولكن طالما يمكنك البقاء قويًا وتجاهل كل الأصوات للحصول على مدخرات أصغر، فسوف تعطي هذه العملية ثمارها عندما يأتي اليوم الموعود.

قم بإعداد قائمة بالمتاجر المفضلة لديك:

هذه الطريقة هي المفتاح لإعداد عملية التسوق الناجحة في يوم الجمعة السوداء، لأنها الطريقة الوحيدة التي تمكنك من تتبع المكان الذي ترغب في التسوق فيه بمجرد أن يصل العد التنازلي إلى الصفر. لذلك قم بعمل قائمة بجميع بائعي التجزئة الذين تراقبهم ثم قم بإنشاء قائمة أمنياتك عند كلٍ منهم، حيث سيبقيك هذا مركزًا على ما تبحث عنه. كما قد تساعدك هذه العملية أيضًا في الحفاظ على ميزانيتك.

قم بتجهيز تفاصيل الشراء:

هناك دائمًا خطر في يوم الجمعة السوداء، حتى لو فعلت كل شيء بالشكل الصحيح، حيث من الممكن أن يتعطل الموقع الذي تتسوق منه، وعلى الرغم من عدم وجود الكثير الذي يمكنك القيام به حيال ذلك، فإن الاستعداد باستخدام تفاصيل حسابك المصرفي أو بطاقتك المحفوظة بالفعل في صفحة تجار تجزئة معينين يعني أنك تقلل الوقت الذي تستخدم فيه موقع الويب للتسوق.





