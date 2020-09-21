كيفية استخدام رموز نتفليكس للعثور على الأفلام والبرامج المخفية

من السهل اليوم أن تجد نفسك تقوم بالتمرير إلى ما لا نهاية بحثًا عن شيء لمشاهدته، وفي بعض الأحيان، قد يبدو العثور على شيء يستحق اهتمامك بين جبال المحتوى غير المثيرة للاهتمام يشبه محاولة العثور على إبرة في كومة قش، أما بالنسبة لمستخدمي نتفليكس فقد سهّلت المنصة العثور على هذه الإبرة بفضل مجموعة من الرموز.

تتيح لك رموز نتفليكس المخصصة لأنواع معينة أو فئات عمرية أو مناطق من العالم أو حتى موضوعات محتوى عالية التخصص، التحرر من الخوارزمية والعثور على ما تود مشاهدته.

رموز نتفليكس عبارة عن سلسلة من الأرقام، غالبًا ما تكون من أربعة إلى خمسة أرقام، يتم تخصيصها لمجموعات فرعية مختلفة من الموقع، كما يمكن أن تكون أنواعًا قياسية مثل: الأفلام الرومانسية الكلاسيكية أو محددة بشكل لا يصدق.

إذا كنت تعرف الكود الذي يجب إضافته، فيجب أن تضيفه إلى رابط نتفليكس الصحيح وسيتم نقلك إلى كل برنامج تلفزيوني وفيلم صنفه المشغل ضمن هذا الرمز.

سواء كان لديك رمز بالفعل أو ما زلت تبحث عن الرمز الصحيح، فإليك كيفية استخدام أكواد نتفليكس للعثور على البرامج والأفلام المخفية على منصة البث.

كيفية استخدام رموز نتفليكس:

حدد أحد الرموز من هنا .

انسخ الرمز الذي تريد استخدامه.

سجّل الدخول إلى حسابك في نتفليكس.

اكتب (https://www.netflix.com/browse/genre/ CODE ) بدون علامتي الاقتباس في شريط عنوان المتصفح.

الصق الرمز الذي نسخته حيث توجد كلمة (CODE) في عنوان (URL)، على سبيل المثال، يبدو رابط أفلام الحركة الكوميدية كما يلي: https://www.netflix.com/browse/genre/43040 .

انقر فوق إدخال وابدأ في تصفح اختيارات الأفلام والتلفاز المنظمة.

رموز قد ترغب في استخدامها:

الأفلام الاسكندنافية الدماغية: 995

أفلام الإثارة والجريمة الكورية: 434

مزايا المخلوق: 6895

أفلام كامبي: 1252

الهجاء: 4922

Tearjerkers الكود: 6384

الغرب: 7700

الكوميديا ​​اللولبية: 9702

أفلام قاعة المحكمة: 285

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