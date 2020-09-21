كل ما تريد معرفته عن خدمة Xbox Game Pass Ultimate

تُعتبر خدمة بث الألعاب (Xbox Game Pass Ultimate) من مايكروسوفت من أفضل خدمات بث الألعاب لمستخدمي هواتف أندرويد وحواسيب ويندوز 10 ومنصات ألعاب Xbox، حيث تتيح للاعبين الوصول إلى أكثر من 100 لعبة بسعر رخيص للغاية.

إليك كل ما تريد معرفته عن خدمة بث الألعاب Xbox Game Pass Ultimate من مايكروسوفت:

ما هي خدمة Xbox Game Pass Ultimate وكيف تعمل؟

هي خدمة اشتراك شهرية تتيح لك الوصول إلى أكثر من 100 لعبة في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية العاملة بنظام التشغيل أندرويد، ويتم توفير هذه الألعاب من خلال البث عبر السحابة وليس التنزيلات، وتتيح لك الخدمة أيضًا جميع ميزات خدمة ألعاب (Xbox Game Pass) القائمة على الاشتراك، وهذا يعني أنه يمكنك تنزيل أكثر من 100 لعبة من ألعاب Xbox One و Xbox 360 في جهاز Xbox One ومنصات ألعاب Xbox Series X و Xbox Series القادمة والحواسيب العاملة بنظام التشغيل ويندوز 10.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الاشتراك في الخدمة يعتبر الطريقة الوحيدة للحصول على ميزة بث الألعاب عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، التي كانت تُعرف سابقًا باسم (Project xCloud).

كما توفر خدمة Xbox Game Pass Ultimate أيضًا الوصول إلى خدمة (Xbox Live Gold) التي تتيح لك لعب الألعاب عبر الإنترنت بدون رسوم إضافية، بالإضافة إلى ذلك إذا كنت مشتركًا في الخدمة ستكون مؤهلًا للوصول إلى ما يصل إلى أربع ألعاب عبر Xbox One أو Xbox 360 مجانًا كل شهر عبر ميزة (Games with Gold).

ما هي تكلفة الاشتراك في الخدمة؟

تبلغ تكلفة الاشتراك في الخدمة 14.99 دولارًا في الشهر، ونظرًا إلى أن الخدمة تجمع بين Xbox Game Pass و Game Pass لحواسيب ويندوز 10 واشتراك Xbox Live Gold، فهذا يعني أنك توفر حوالي 15 دولارًا في الشهر عندما تشترك في هذه الخدمة مقابل الاشتراك في كل خدمة على حدة.

هل يمكنك الاحتفاظ بجميع الألعاب إذا توقفت عن استخدام الخدمة؟

لا، بمجرد إيقاف اشتراكك في خدمة Xbox Game Pass Ultimate، لم تكون جميع الألعاب المتوفرة في الخدمة متاحة لك، ويتضمن ذلك الألعاب التي قمت بتنزيلها في جهاز Xbox One أو حاسوب ويندوز 10.

هل يوجد تطبيق هاتف للخدمة؟

نعم، يتيح تطبيق Xbox Game Pass للأجهزة المحمولة لنظامي التشغيل Android وiOS للمشتركين متابعة ألعابهم، كما ستتلقى أيضًا إشعارات عندما يتم نشر ألعاب جديدة في الخدمة، كما يمكنك استخدام التطبيق للطلب من منصة ألعاب Xbox One تنزيل اللعبة التي تريدها إذا لم تكن في المنزل، حيث سيسمح لك هذا ببدء اللعب بمجرد العودة إلى المنزل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إصدار أندرويد من التطبيق هو وسيلة لمشتركي خدمة Xbox Game Pass Ultimate لبث الألعاب وتشغيلها عبر ميزة الألعاب السحابية، ولكن هذه الميزة غير متوفرة في إصدار iOS من التطبيق.

يمكنك تثبيت تطبيق Xbox Game Pass مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، كما يمكنك التسجيل في خدمة Xbox Game Pass Ultimate والاشتراك مقابل دولار واحد فقط للشهر الأول عبر هذا الرابط.







