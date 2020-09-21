قائمة هواتف أوبو المؤهلة للحصول على نظام أندرويد 11

تعد شركة (أوبو) Oppo واحدة من أكبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية في العالم الآن، حيث شهدت نموًا كبيرًا خلال العامين الماضيين بسبب تركيزها على الأسواق الأوروبية. وقد زادت شحنات أوبو من الهواتف في أوروبا بنسبة 41% خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وشهدت الشركة أيضًا زيادة بنسبة 10% في المبيعات العالمية، وكل ذلك في منتصف جائحة فيروس كورونا (COVID-19) التي يعاني منها العالم كله.

يمكننا القول الآن إن هواتف أوبو الرائدة تعتبر من أفضل هواتف أندرويد المتاحة في السوق، وقد ساعد تركيزها على الأسواق العالمية في إزدهار علامتها التجارية في وقت قصير، ونظرًا إلى أن أوبو أصبحت الآن إحدى شركات الهواتف الذكية الرئيسية خارج الصين، فإنها تقوم بإجراء تغييرات رئيسية في واجهة المستخدم الخاصة بها (ColorOS) لجعلها أكثر قبولًا للجمهور العالمي.

أعلنت شركة (أوبو) خلال الأسبوع الماضي عن إطلاق الإصدار التجريبي من واجهة المستخدم الخاصة بهواتفها (ColorOS 11) الذي يستند إلى نظام أندرويد 11، وذلك بعد أيام قليلة من إطلاق جوجل للنظام، وقد جاء هذا الإطلاق السريع نتيجة لتعاون وثيق بين الشركتين لمساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة من هواتفهم.

قدمت جوجل الكثير من الميزات الجديدة في نظام (أندرويد 11) التي تُسهل عليك إدارة المحادثات والإشعارات، بالإضافة إلى ميزات الخصوصية والأمان التي تتيح لك إعطاء التطبيقات الإذن لمرة واحدة للوصول إلى الكاميرا والميكروفون والموقع الجغرافي، وميزة إعادة تعيين الأذونات للتطبيقات التي لم تستخدمها منذ فترة، وغير ذلك الكثير.

كما أضافت أوبو الكثير من الميزات والتحسينات إلى واجهة (ColorOS 11) لتساعدك على تخصيص هاتفك وفقًا لما يناسبك، وتسهل عليك أداء المهام المتعددة، وإذا كنت تريد معرفة هذه الميزات بالتفصيل يمكنك الاطلاع على مقال: “6 من أهم الميزات الجديدة في واجهة أوبو ColorOS 11“.

بدأت شركة أوبو في طرح واجهة المستخدم (ColorOS 11) التي تستند إلى نظام أندرويد 11 لهواتفها ابتداءً من 14 سبتمبر الحالي، كما أعلنت عن طرحها لما يصل إلى 28 طراز من هواتفها على مدار الأشهر القليلة المقبلة.

كانت البداية مع سلسلة هواتف (Find X2) التي حصلت بالفعل على الإصدار التجريبي العام من واجهة (ColorOS 11) التي تستند إلى الإصدار المستقر من نظام أندرويد 11، ووفقًا للجدول الزمني الذي وضعته أوبو سيصل التحديث إلى سلسلة هواتف (Reno 3) في نهاية هذا الشهر، يليها سلسلة (Reno 4)، ثم سلسلة هواتف F11، كما هناك بعض الهواتف التي ستحصل على الإصدار في بداية عام 2021.

فيما يلي قائمة هواتف أوبو المؤهلة للحصول على نظام أندرويد 11 وتاريخ الإصدار لكل منها:

في 14 سبتمبر 2020:

في 30 سبتمبر 2020:

Oppo Reno 3 4G

Oppo Reno 3 Pro 4G

Oppo F17 Pro

خلال أكتوبر 2020:

Oppo Reno 4 Pro 5G

خلال نوفمبر 2020:

Oppo Reno 4 5G

Oppo Reno 4 Pro 4G

خلال ديسمبر 2020:

Oppo Reno 4 4G

Oppo F11

Oppo F11 Pro

Oppo F11 Pro Avengers Edition

Oppo A9

Oppo A92

Oppo A72

Oppo A52

بدءًا من الربع الأول من عام 2021:

Oppo Reno 10x Zoom

Oppo Reno 2

Oppo Reno 2F

Oppo Reno 2Z

Oppo Reno 3 Pro 5G

Oppo A91

Oppo F15

بدءًا من الربع الثاني من عام 2021:

Oppo Reno Z

Oppo A5 2020

Oppo A9 2020





