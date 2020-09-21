صفقة اليوم.. احترف إدارة المشاريع واحصل على 7 كتب إلكترونية مع خصم 95%

تتضمن هذه الحزمة أكثر من دورة تدريبية حول برنامج (JIRA) لتتبع الأخطاء وإدارة المشاريع، حيث ستتعرف على النصائح والحيل والتقنيات التي يمكنك استخدامها للعمل بشكل أفضل عبر لوحات JIRA المرنة، كما ستتعل كيفية استخدامه مع أي منهجية إدارة سواء كانت Agile، أو Scrum أو Kanban أو منهجية خاصة بك.