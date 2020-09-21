صفقة اليوم.. احترف إدارة المشاريع واحصل على 7 كتب إلكترونية مع خصم 95%

- الحزمة الكاملة لاحتراف إدارة المشاريع The Complete Project Management eBook & Video Course Bundle.
- عدد الدورات: 3.
- عدد الدروس: 20.
- المدة: 8 ساعات.
- عدد الكتب الإلكترونية: 7.
- تتضمن إدارة المشاريع التخطيط والتنظيم والتوجيه لإنجاز المشاريع في الوقت المحدد، وفي حدود الميزانية، وبما أن الهدف الأول لأي شركة الآن هو النمو والتوسع والعمل بكفاءة في ظل الظروف الاقتصادية المضطربة التي يعاني منها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، فقد زاد الطلب على الأشخاص الذين يمتلكون مهارات إدارة المشاريع أكثر من أي وقت مضى.
- ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على احتراف جميع المهارات التي تحتاجها لتعلم إدارة المشاريع ابتداءً من منهجية (أجايل) Agile واحدة من أفضل منهجيات إدارة المشاريع، وطرق تنفيذها، منها: طريقة (سكرم) Scrum، وطريقة (Kanban)، ومرورًا باحتراف التعامل مع برنامج (Jira) أحد أكثر برامج إدارة المشاريع شيوعًا حيث تستخدمه الشركات على نطاق واسع، وانتهاءً بالتأهل لاجتياز اختبارات شهادة (+CompTIA Project) المعتمدة في المجال.
- تتضمن هذه الحزمة أكثر من دورة تدريبية حول برنامج (JIRA) لتتبع الأخطاء وإدارة المشاريع، حيث ستتعرف على النصائح والحيل والتقنيات التي يمكنك استخدامها للعمل بشكل أفضل عبر لوحات JIRA المرنة، كما ستتعل كيفية استخدامه مع أي منهجية إدارة سواء كانت Agile، أو Scrum أو Kanban أو منهجية خاصة بك.
- ستقوم أيضًا بتنفيذ مشروع كامل بمنهجية Agile في برنامج JIRA من البداية إلى النهاية كتطبيق عملي على ما تعلمته.
- وفي الوقت نفسه، تضم الحزمة 7 كتب إلكترونية لشرح كل ما تحتاجه عن إدارة المشاريع، وبرنامج (JIRA) وأشهر الأدوات المستخدمة في إدارة المشاريع مثل: أداة (Redmine) وكيفية دمجها مع البرامج وقواعد البيانات الأخرى لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، وأداة (Redis)، و (ServiceNow).
- الأهم من ذلك؛ تضم الحزمة كتابًا إلكترونيًا يقدم لك الدليل الشامل لكيفية اجتياز اختبارات شهادة (+CompTIA Project) من كومبتيا للعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات الذين يرغبون في تحسين مسار حياتهم المهنية من خلال الحصول على شهادة في إدارة المشاريع الخاصة بصناعتهم.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية
- التوفر: أونلاين.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
614 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 95%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
إذا كنت تريد الحصول على المزيد من الدورات التدريبية لاحتراف إدارة المشاريع، وعلوم البيانات، ولغات البرمجة المختلفة، وتطوير العمليات DevOps، والأمن الإلكتروني، وغير ذلك الكثير، يمكنك زيارة رابط صفقة اليوم للحصول على المزيد من الصفقات بعروض مغرية للغاية.
فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Jira 8 Recipes [Video]
- Creating & Running an Agile Project in JIRA [Video]
- ServiceNow IT Operations Management [Video]
- Jira 8 Essentials [eBook]
- CompTIA Project+ Certification Guide [eBook]
- Mastering Redmine Second Edition [eBook]
- Redmine Cookbook [eBook]
- Redis Essentials [eBook]
- Mastering JIRA 7 [eBook]
- Jira 8 Administration Cookbook [eBook]