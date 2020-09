كيف يمكنك استخدام ميزة اكتشاف غسيل اليدين في ساعة آبل الذكية؟

انتقل إلى تطبيق (My Watch) في هاتف آيفون.

اضغط على علامة تبويب (My Watch) في أسفل الشاشة الرئيسية للتطبيق.

سيُطلب منك السماح للميزة باستخدام موقعك الجغرافي، حدد خيار (السماح أثناء استخدام التطبيق) Allow While Using App، حيث لن تعمل تذكيرات غسل اليدين إذا اخترت عدم السماح أو السماح مرة واحدة.