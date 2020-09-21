ريلمي تعلن عن هاتف Realme C17

أعلنت شركة (ريلمي) Realme اليوم الاثنين عن هاتفها الذكي الجديد (ريلمي سي17) Realme C17 – بالإضافة إلى هواتف سلسلة (نارزو 20) Narzo 20.

ويقدم هاتف Realme C17 شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.5 بوصات وبدقة 1600×720 بكسل مع معدل تحديث قدره 90 هرتز. وهي محمية بزجاج من نوع (جوريلا جلاس) Gorilla Glass.

ويقدم الهاتف – الذي يزن 188 جرامًا ويأتي بسماكة 8.9 ملم – ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويحتوي الهاتف معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 460) Snapdragon 460 من شركة كوالكوم، وهو يعمل بتردد 1.8 جيجاهرتز. كما يحتوي معالج رسومات من نوع (أدرينو 610) Adreno 610.

وتحتوي شاشة Realme C17 ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0. وعلى ظهر الهاتف، هناك أربع كاميرات على شكل الحرف L، وتأتي الرئيسية منها 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، والثانية بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 119 درجة.

أما الكاميرا الخلفية الثالثة فهي مخصصة لتصوير الأجسام القريبة بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وتأتي الرابعة أيضًا بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وهي مخصصة لتصوير العمق.

ويحتوي Realme C17 – الذي يأتي مع حساس لبصمات الأصابع على ظهره – بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واط عن طريق منفذ من نوع (يو إس بي-سي) USB-C.

وتعتزم شركة ريلمي طرح هاتف Realme C17 باللونين الأخضر، والأزرق، وذلك بسعر يعادل 190 دولارًا أمريكيًا. وسيُطرح بادئ الأمر في بنغلاديش اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء. وتعتزم الشركة طرح الهاتف في وقت لاحق في الأسواق العالمية.





