تيك توك تابع لبايت دانس بموجب الاتفاق مع ترامب

قالت شركة بايت دانس الصينية اليوم الإثنين: النشاط التجاري العالمي لتيك توك سيصبح تابعًا لها بموجب الاتفاق مع ترامب.

ويخالف ذلك تصريحات وول مارت وأوراكل خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنهما والمستثمرين الأمريكيين يمتلكون غالبية تطبيق الفيديو بعد الاتفاق مع إدارة الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب).

ووقع ترامب أمرًا تنفيذيًا في 14 أغسطس يمنح بايت دانس 90 يومًا لبيع تيك توك، وسط مخاوف من إمكانية نقل البيانات الشخصية لما يصل إلى 100 مليون أمريكي يستخدمون التطبيق إلى حكومة الحزب الشيوعي الصيني.

وقال يوم السبت: إنه يؤيد اتفاقًا من حيث المبدأ من شأنه أن يسمح لتيك توك بمواصلة العمل في الولايات المتحدة.

وتختلف حسابات الاتفاق، حيث قالت بايت دانس اليوم الإثنين: إنها تمتلك 80 في المئة من (TikTok Global)، وهي شركة أمريكية تم تأسيسها حديثًا وستمتلك معظم عمليات التطبيق في جميع أنحاء العالم.

وقالت وول مارت وأوراكل، اللتان اتفقتا على شراء حصص في (TikTok Global) بنسبة 7.5 في المئة و 12.5 في المئة على التوالي، يوم السبت: إن غالبية ملكية تيك توك ستكون في أيدي الأمريكيين.

وقالت بايت دانس في بيانها اليوم الإثنين: إن هناك شائعة مفادها أن المستثمرين الأمريكيين سيكونون أصحاب الأغلبية في (TikTok Global) وإن بايت دانس ستفقد السيطرة على تيك توك.

وسعت بعض المصادر القريبة من الصفقة إلى تسوية التناقض من خلال الإشارة إلى أن 41 في المئة من بايت دانس مملوكة لمستثمرين أمريكيين، ومن خلال احتساب هذه الملكية غير المباشرة، ستكون (TikTok Global) مملوكة لأطراف أمريكية.

وقال أحد المصادر: إن الاتفاق مع وول مارت وأوراكل تقدر قيمة (TikTok Global) بأكثر من 50 مليار دولار.

وأكدت بايت دانس خططها للطرح العام الأولي لشركة (TikTok Global)، وقالت الشركة التي تتخذ من بكين مقراً لها: إن مجلس إدارة (TikTok Global) سيضم مؤسس بايت دانس والرئيس التنفيذي لشركة وول مارت والمديرين الحاليين لشركة بايت دانس.

وقالت وول مارت وأوراكل في بيان مشترك يوم السبت: إن أربعة من أعضاء مجلس الإدارة الخمسة سيكونون أمريكيين.

وقالت بايت دانس: إن الخطة الحالية لشركة (TikTok Global) لا تتضمن نقل الخوارزميات أو التقنيات، وستكون أوراكل قادرة على فحص التعليمات البرمجية المصدرية.

وأضافت بايت دانس أن هذا يشبه ما تفعله الشركات الأمريكية، مثل مايكروسوفت، التي تشارك التعليمات البرمجية المصدرية مع خبراء التكنولوجيا الصينيين، وقالت وول مارت وأوراكل: إن جميع تقنيات تيك توك ستكون في حوزة (TikTok Global).

وقالت بايت دانس: إن دفع 5 مليارات دولار للضرائب التي يُفترض أن تدفعها (TikTok Global) إلى وزارة الخزانة الأمريكية يعتمد على الدخل المقدر والضرائب الأخرى التي ستحتاج الشركة إلى دفعها على مدار السنوات القليلة المقبلة وليس لها علاقة بالصفقة التي تم التوصل إليها مع وول مارت وأوراكل.

وكان ترامب قد قال: إنه سيكون هناك صندوق تعليم أمريكي بقيمة 5 مليارات دولار كجزء من الاتفاق الجديد، لكن بايت دانس قالت: إنها ليست على علم بذلك.





