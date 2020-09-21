اشتراك القيادة الذاتية الكاملة قادم من تيسلا

تستعد شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا لإطلاق اشتراك شهري جديد من أجل القيادة الذاتية الكاملة (FSD) استنادًا إلى تحديث لتطبيق الهاتف المحمول الخاص بها، مع وضع موعد نهائي لحزمة المرشد الآلي المحسن التي أعيد تقديمها حديثًا.

وفي وقت سابق من هذا العام، أوضحت المعلومات أن الشركة الأمريكية تعمل على اشتراك مدفوع من أجل استخدام حزمة القيادة الذاتية الكاملة.

وأكد في وقت لاحق الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك (Elon Musk)، أن تيسلا تخطط لإطلاق مثل هذا الخيار في نهاية العام.

وظهر دليل على أن إطلاق الاشتراك قد يكون وشيكًا مع عودة سعر حزمة القيادة الذاتية الكاملة (FSD) إلى الواجهة، حيث أعادت تيسلا تقديم حزمة المرشد الآلي المحسن.

وتمكن أحد المستخدمين من إجراء عملية هندسة عكسية في قسم ترقية تيسلا من تطبيقها للهاتف المحمول، مما كشف عن قسم الاشتراك الجديد.

وكان لدى تيسلا منذ فترة من الوقت تعليمات برمجية للتحضير لنموذج الاشتراك الجديد، ويشير هذا التحديث الذي يقترب من نهاية العام إلى أن الشركة تستعد قريبًا لإصدار الطريقة الجديدة للوصول إلى برنامج القيادة الذاتية الكاملة.

وأوضح ماسك عند تأكيد خطط تقديم اشتراك شهري للوصول إلى الميزات أن شراء حزمة القيادة الذاتية الكاملة (FSD) سيظل الخيار الأفضل ماليًا.

وقال: سيكون من المنطقي شراء (FSD) كخيار كما في رأينا، حيث إن شراء (FSD) هو استثمار في المستقبل، ونحن على ثقة من أنه استثمار سيؤتي ثماره للمستهلك، وسيكون في صالح المستهلك، وفي رأيي، فإن شراء خيار (FSD) هو شيء لن يندم الناس على فعله.

ومع ذلك، قد يكون الاشتراك الشهري أكثر منطقية للأشخاص الذين يستأجرون سياراتهم من تيسلا وأولئك الذين لا يرغبون في الالتزام بدفع 8000 دولار.

وأعادت تيسلا تقديم حزمة المرشد الآلي المحسن مقابل 4000 دولار كبديل أرخص لحزمة (FSD) للمالكين الحاليين.

وروجت للحزمة من خلال رسالة بريد إلكتروني جديدة مرسلة إلى العملاء، تقول: إن أمامهم حتى 30 سبتمبر لطلبها.

وغيرت تيسلا على مدى السنوات القليلة الماضية خيارات المرشد الآلي وأسعاره عدة مرات.

وبدأت شركة صناعة السيارات في بيع حزمة (FSD) مقابل 5000 دولار، وزادت السعر تدريجيًا إلى أن أصبح الآن 8000 دولار بعد تحديث في وقت سابق من هذا الصيف.





