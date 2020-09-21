إل جي تعلن عن هاتفي LG K42 و LG K71

أعلنت شركة إل جي اليوم الاثنين عن هاتفيها الذكيين (إل جي كي42) LG K42، و(إل جي كي71) LG K71 اللذين ينتميان إلى سلسلة K-series ذات المواصفات المتوسطة.

وتعتزم الشركة الكورية الجنوبية إطلاق الهاتفين قريبًا في العديد من أسواق أمريكا اللاتينية، ويشمل ذلك: جواتيمالا، ونيكاراجوا، وبنما، والإكوادور، وهندوراس، والسلفادور، وكوستاريكا.

ويشترك K42 و K71 في أنهما يحتويان معالجات من شركة (ميدياتك) MediaTek، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة، وواجهة المستخدم UX الخاصة بشركة إل جي ، والمبنية على نظام التشغيل أندرويد 10.

ويقدم K42 شاشة بقياس 6.6 بوصات وبدقة +HD، وهي تحتوي ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل. وعلى ظهر الهاتف، هناك أربع كاميرات دقة الرئيسية منها 13 ميجابكسل، ودقة الثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض هي 5 ميجابكسل، ودقة الثالثة المخصصة لتصوير الأجسام القريبة 2 ميجابكسل، ودقة الرابعة المخصصة لتصوير العمق هي 2 ميجابكسل.

ويُلاحظ أيضًا النمط التموج على ظهر الهاتف الذي يتميز بـ “طلاء بالأشعة فوق البنفسجية” لمزيد من الثبات والمتانة. ويحتوي الجانب الأيمن على حساس لبصمات الأصابع ضمن زر الطاقة، بالإضافة إلى أزرار الصوت، والزر الخاص بمساعد جوجل الذكي على الجانب الأيسر.

ويحتوي K42 معالجًا من نوع MediaTek Helio P22، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع (مايكرو إس دي) microSD.

ويمتاز الهاتف بوجود منفذ لسماعات الأذن، بالإضافة إلى تقنية الصوت DTS:X 3D، ومقاومة الصدمات وفق معيار MIL-STD-810G. ويتوفر K42 باللونين الرمادي والأخضر، ولا معلومات من إل جي عن السعر وموعد الطرح في الأسواق.

أما هاتف K71، فهو يقدم شاشة بقياس 6.8 بوصات وبدقة 2460×1080 بكسل مع قطع للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجابكسل. وعلى ظهر الهاتف هناك ثلاث كاميرات خلفية؛ دقة الرئيسية منها 48 ميجابكسل، ودقة الثانية المخصصة لتصوير العمق هي 5 ميجابكسل، ودقة الثالثة المخصصة لتصوير العمق هي ذاتها.

ويمتاز الهاتف بأنه يأتي مع قلم إلكتروني مدمج. وهو يحتوي معالجًا من نوع MediaTek Helio P35، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويتوفر هاتف K71 باللونين الرمادي، والأبيض. ولا معلومات من إل جي عن السعر وموعد الإطلاق.





